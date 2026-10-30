Inés Gómez Mont es detenida en Florida, reportan medios; ¿de qué delitos la acusa la FGR?

La conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios nacionales, luego de permanecer fuera del alcance de la justicia mexicana desde 2021.

La exconductora enfrenta órdenes de aprehensión en México por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

La detención fue difundida inicialmente por Milenio y retomada por otros medios. Sin embargo, hasta el momento no se había emitido una confirmación oficial de las autoridades mexicanas o estadounidenses, ni se habían detallado las circunstancias de la captura.

¿De qué delitos acusan a Inés Gómez Mont?

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Inés Gómez Mont y a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en operaciones financieras irregulares relacionadas con contratos públicos.

Las investigaciones apuntan a un posible esquema de desvío de recursos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, vinculados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Las autoridades mexicanas también investigan posibles operaciones con empresas que habrían simulado servicios para movilizar recursos públicos y ocultar su procedencia.

En 2021, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra la pareja y solicitó la emisión de fichas rojas de Interpol para facilitar su localización internacional.

¿Qué pasó con la ficha roja de Interpol contra Inés Gómez Mont?

En septiembre de 2026, Interpol retiró las fichas rojas emitidas contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, una decisión que fue cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, la cancelación de las alertas internacionales no dejó sin efecto las órdenes de aprehensión vigentes en México.

El Gobierno mexicano manifestó su intención de insistir en la búsqueda y extradición de la pareja, mientras continúan los procedimientos judiciales relacionados con las acusaciones.

¿Inés Gómez Mont será extraditada a México?

Hasta ahora no se han informado los detalles del procedimiento legal que podría enfrentar la conductora en Estados Unidos ni una posible fecha de extradición.

La FGR tampoco había anunciado oficialmente nuevas acciones derivadas del reporte de su detención en Florida.

Las acusaciones contra Gómez Mont permanecen sujetas a los procesos judiciales correspondientes, por lo que deberá respetarse su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

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