Vecinos reportan explosión en Villas de Santa Ana, Ciudad del Carmen; movilizan a Protección Civil

Una fuerte movilización de elementos de Protección Civil y diversos cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes en el fraccionamiento Villas de Santa Ana, en Ciudad del Carmen, luego de que vecinos reportaran una presunta explosión al interior de una vivienda ubicada en la privada San Jerónimo, sobre la calle Santa Catalina.

Noticia Destacada Flamazo por presunta fuga de gas moviliza a Protección Civil en Ciudad del Carmen

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes de la zona alertaron a las líneas de emergencia tras escuchar un fuerte estruendo proveniente del domicilio de uno de sus vecinos. Además, señalaron que varias ventanas de la vivienda presentaban los cristales rotos, situación que generó preocupación y motivó la intervención de las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y personal de otras corporaciones de emergencia acudieron al lugar para verificar lo ocurrido, descartar riesgos y determinar si existía algún peligro para los habitantes del inmueble y las personas que se encontraban en los alrededores.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de auxilio se movilizaron rápidamente para atender la emergencia. / Israel Lozano

Durante la inspección, las autoridades no encontraron indicios de una explosión de mayores dimensiones. De manera preliminar, se consideró que el incidente pudo haber sido provocado por un flamazo relacionado con una posible acumulación de gas; sin embargo, esta hipótesis no fue confirmada oficialmente.

En el sitio, una mujer presentó una crisis nerviosa ante lo sucedido, por lo que fue valorada por los cuerpos de emergencia. Después de la revisión, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital.

Finalmente, las autoridades realizaron una inspección del inmueble y proporcionaron recomendaciones preventivas a la propietaria para evitar nuevos incidentes. Una vez que concluyeron las labores de verificación y descartaron una situación de riesgo inmediato, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas ni se confirmó oficialmente la causa del incidente.

JGH