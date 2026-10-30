Janal Pixán 2026 en Campeche: Noche de Museos gratis en el Baluarte de la Soledad; horarios y actividades

Las celebraciones del Janal Pixán 2026 en Campeche también llegarán a los recintos históricos de la capital, ya que este viernes 30 de octubre el Museo de Arquitectura Maya Baluarte de la Soledad abrirá sus puertas en horario nocturno para ofrecer una edición especial de la Noche de Museos, con visitas guiadas gratuitas y actividades relacionadas con el patrimonio cultural maya.

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De acuerdo con la invitación difundida por el Centro INAH Campeche, la jornada se desarrollará de 17:00 a 21:00 horas, periodo durante el cual los visitantes podrán recorrer las salas del museo y conocer parte de la historia y las expresiones culturales de la civilización maya, en un ambiente relacionado con las festividades de Día de Muertos.

La actividad forma parte de las propuestas culturales organizadas en torno al Janal Pixán, una celebración que mantiene vivas las tradiciones de recuerdo y homenaje a los difuntos en la Península de Yucatán. En esta ocasión, el recinto histórico ofrecerá una alternativa para quienes deseen disfrutar de una actividad cultural en familia o con amigos, sin necesidad de pagar entrada.

¿Qué actividades habrá en la Noche de Museos de Campeche?

Uno de los principales atractivos será la exposición temporal “El juego eterno”, dedicada al juego de pelota maya prehispánico, una práctica que tuvo importancia cultural y ritual dentro de las antiguas sociedades mayas.

El Centro INAH Campeche realizará una Noche de Museos especial por Janal Pixán. / Especial

A través de visitas guiadas, los asistentes podrán conocer aspectos de esta tradición, así como su significado simbólico y su relación con las creencias de la época prehispánica.

Además de la exposición temporal, se ofrecerán recorridos por las salas del Museo de Arquitectura Maya, donde se resguarda parte del patrimonio arqueológico de la región.

¿Dónde y a qué hora será la Noche de Museos por Janal Pixán?

La edición especial de la Noche de Museos se realizará este viernes 30 de octubre de 2026, de las 5:00 de la tarde a las 9:00 de la noche, en el Museo de Arquitectura Maya Baluarte de la Soledad, ubicado sobre la calle 8, entre las calles 57 y 59, en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche.

El acceso será completamente gratuito, por lo que las familias, estudiantes y visitantes podrán participar en los recorridos sin costo de entrada.

Con esta jornada, el Centro INAH Campeche se suma a las actividades culturales que acompañan las celebraciones del Janal Pixán, ofreciendo un espacio para conocer el patrimonio maya y disfrutar de uno de los recintos históricos de la ciudad en horario extendido.

JGH