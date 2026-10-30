Dan prisión preventiva a “Monstruo” por el feminicidio de su esposa en Chicxulub Pueblo

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación contra Juan José M.T., alias “Monstruo”, por el delito de feminicidio agravado, luego de ser acusado de privar de la vida a su esposa en el interior de un predio del municipio de Chicxulub Pueblo.

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Tras su detención, realizada mediante un operativo coordinado entre elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de la FGE, el acusado fue presentado ante un juez para el inicio del proceso penal.

De acuerdo con los datos integrados en la causa penal 76/2026, los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre, cuando el imputado y la víctima se encontraban en el interior de una habitación de una vivienda ubicada en dicha localidad.

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Por estos hechos, la Fiscalía le formuló imputación por el delito de feminicidio agravado y solicitó que permaneciera bajo prisión preventiva, medida cautelar que fue impuesta para mantenerlo privado de su libertad mientras continúa el proceso judicial.