IMSS suspende servicios en clínica de San José del Cabo por inundación; evacúan a derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre la suspensión de servicios en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 6 de San José del Cabo, Baja California Sur, luego de que las lluvias intensas provocaron el ingreso de agua a sus instalaciones.

A través de su cuenta de X, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que el nivel del agua superó las barreras de contención de 1.20 metros colocadas para proteger la unidad médica.

Ante esta situación, las autoridades activaron los protocolos de seguridad e iniciaron la evacuación preventiva de derechohabientes y trabajadores que se encontraban en el inmueble.

¿Qué pasó en la clínica del IMSS de San José del Cabo?

Zoé Robledo detalló que, tras el ingreso de agua a la UMF número 6, el personal activó distintas medidas para atender la emergencia.

Entre ellas se encuentran el cierre de compuertas, la operación de equipos de bombeo para retirar el agua acumulada y el despliegue de brigadas de conservación.

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El funcionario precisó que la evacuación de derechohabientes y personal se realiza con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con Protección Civil estatal y municipal.

¿Cuándo reanudará servicios la UMF 6 del IMSS?

El director del Seguro Social explicó que la suspensión de actividades médicas se determinó como medida preventiva para proteger a los derechohabientes y trabajadores.

📢#IMSSInforma Ante las lluvias intensas que se registran en San José del Cabo en Baja California Sur, el Instituto Mexicano del Seguro Social informa que el agua superó las barreras de contención de 1.20 metros de la Unidad de Medicina Familiar No. 6 e ingresó a las instalaciones. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad: - Cierre de compuertas - ⁠Operación de equipo de bombeo de achique - ⁠Despliegue de brigadas de conservación Asimismo se está ejecutando la evacuación ordenada de las personas derechohabientes y trabajadoras que se encontraban en la unidad, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y en coordinación con Protección Civil estatal y municipal. Como medida preventiva se suspendieron los servicios en la UMF No. 6. @Tu_IMSS informará oportunamente sobre la reanudación de los servicios y reitera que la prioridad es la seguridad de su población derechohabiente y su personal. — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 30, 2026

Sin embargo, el IMSS no estableció una fecha para la reapertura de la Unidad de Medicina Familiar número 6.

Robledo señaló que el instituto informará oportunamente sobre la reanudación de los servicios, una vez que existan condiciones para retomar la atención.

📢 #IMSSInforma ¡Actualización! Evacuamos con éxito la UMF No. 6 de San José del Cabo por las lluvias intensas. Ante las lluvias intensas que se registran en San José del Cabo en #BajaCaliforniaSur el Instituto Mexicano del Seguro Social informa que el agua superó las barreras de contención de 1.20 metros de la Unidad de Medicina Familiar No. 6 e ingresó a sus instalaciones. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se llevó a cabo la evacuación total de la unidad. En total se evacuó de manera ordenada a 356 personas, entre derechohabientes y trabajadores. De los dos pacientes que se encontraban en el área de Urgencias, uno fue dado de alta a su domicilio y una paciente fue trasladada al Hospital General de Zona No. 38 de @Tu_IMSS para continuar su atención. La evacuación contó con el apoyo de la Defensa y se coordinó con Protección Civil estatal y municipal. Como medida preventiva, se suspendieron los servicios en la UMF No. 6. El IMSS seguirá informando oportunamente sobre la reanudación de los servicios y reitera que su prioridad es la seguridad de su población derechohabiente y de su personal. — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 30, 2026

La dependencia reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en las instalaciones afectadas por las lluvias en San José del Cabo.

Robledo Aburto aclaró que en total fueron evacudas de manera ordenada a 356 personas, entre derechohabientes y trabajadores. De los dos pacientes que se encontraban en el área de Urgencias, uno fue dado de alta a su domicilio y una paciente fue trasladada al Hospital General de Zona No. 38 de @Tu_IMSS para continuar su atención.

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