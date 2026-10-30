¿Qué le pasó a Inés Gómez Mont? Luce irreconocible del rostro tras detención en Florida

Una noticia que rápido se ha viralizado en los últimos minutos a nivel nacional e internacional fue la detención de Inés Gómez Mont.

De qué delitos se le acusa a Inés Gómez Mont

Y es que la exconductora enfrenta órdenes de aprehensión vigentes en México por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), peculado y defraudación fiscal.

La FGR investiga a ella y a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en una estructura delictiva financiera.

Qué le pasó en el rostro a Inés Gómez Mont

Versiones periodísticas informan que fue detenida en Florida, la ex conductora Inés Gomez Mont, vinculado junto con Víctor Manuel Álvarez Puga en una red de corrupción de empresas factureras. https://t.co/TtiGLJ1sqK — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 30, 2026

Tras su detención en Florida, la foto que fue compartida muestra que Gómez Mont muestra que la conductora se hizo en apariencia algunos arreglos estéticos. Ya que luce con una cara más perfilada.

Además con un físico más delgado de lo que se recuerda en las últimas imágenes que circularon sobre ella, antes de salir huyendo del país.