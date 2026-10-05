Mañanera de hoy 5 de octubre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 5 de octubre.
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05/10/2026 a las 07:40
Este número de estaciones representan el 87.4% de las estaciones que venden Diesel.
05/10/2026 a las 07:40
En seguimiento la estrategia nacional para promover la estabilización del precio del diesel, ocho mil 933 estaciones de servicio cumplen con dar en menos de $27 pesos el litro del combustible.
05/10/2026 a las 07:39
En este caso, por cada $400 dólares enviados, se reciben $7,392 pesos.
05/10/2026 a las 07:38
Finabien cumple 13 meses siendo la remesadora que más pesos da por los dólares que envían mexicanos desde EU.
05/10/2026 a las 07:38
Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presenta como cada lunes el informe de "Quién es quién en los precios".
05/10/2026 a las 07:36
Este informe se presentará a través de un enlace desde el Centro Libre de Tecámac, Estado de México.
05/10/2026 a las 07:36
Hoy se presenta el informe de la Secretaría de las Mujeres.
05/10/2026 a las 07:36
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 5 de octubre.
IO