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Mañanera de hoy 5 de octubre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 5 de octubre desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

5 de oct de 2026

1 min

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Conferencia mañanera de hoy lunes 5 de octubre / Gobierno de México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 5 de octubre.

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05/10/2026 a las 07:40

Este número de estaciones representan el 87.4% de las estaciones que venden Diesel.

05/10/2026 a las 07:40

En seguimiento la estrategia nacional para promover la estabilización del precio del diesel, ocho mil 933 estaciones de servicio cumplen con dar en menos de $27 pesos el litro del combustible.

05/10/2026 a las 07:39

En este caso, por cada $400 dólares enviados, se reciben $7,392 pesos.

05/10/2026 a las 07:38

Finabien cumple 13 meses siendo la remesadora que más pesos da por los dólares que envían mexicanos desde EU.

05/10/2026 a las 07:38

Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presenta como cada lunes el informe de "Quién es quién en los precios".

05/10/2026 a las 07:36

Este informe se presentará a través de un enlace desde el Centro Libre de Tecámac, Estado de México.

05/10/2026 a las 07:36

Hoy se presenta el informe de la Secretaría de las Mujeres.

05/10/2026 a las 07:36

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 5 de octubre.

IO