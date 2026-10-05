Yucatán se queda corto en detección de VIH: solo cerca del 3% de la población se realiza la prueba

En Yucatán se realizan entre 70 mil y 75 mil pruebas de VIH al año, pero la cobertura aún es insuficiente y una parte importante de la población desconoce su estado serológico, advirtió Pablo Alemán, presidente de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih) A.C., quien llamó a convertir la detección anual en una práctica habitual para evitar diagnósticos tardíos.

El activista señaló que el número de pruebas representa apenas alrededor del 3 por ciento de la población estatal, por lo que consideró necesario ampliar las acciones de prevención y acercar los servicios de detección a más sectores.

Explicó que, además de quienes cuentan con medidas de prevención como el uso de condón o la PrEP, existe un amplio sector que permanece en la incertidumbre al no realizarse pruebas periódicamente. Esta situación, dijo, puede provocar que las personas lleguen tarde a los servicios médicos, cuando la infección ya ha avanzado y comienzan a presentar complicaciones.

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“Hay una gran población que está en ese limbo de no checarse, de no revisar su estado serológico”, señaló Alemán, al advertir que el estigma y el temor de recibir un resultado positivo continúan siendo obstáculos para la detección.

Utilidad del examen

Repavih realiza pruebas rápidas dos días por semana y, de acuerdo con su presidente, en los últimos años ha efectuado alrededor de mil 800. En lo que va del 2026, la organización ha identificado 35 casos positivos entre unas mil 700 pruebas aplicadas, mientras que anualmente suelen detectar entre 40 y 55 personas con VIH.

Alemán destacó que el trabajo comunitario permite llegar a población que no necesariamente acude a los servicios institucionales y puso como ejemplo que, entre enero y agosto, Repavih había realizado unas 300 pruebas más que las efectuadas por los módulos y ferias de la Secretaría de Salud de Yucatán en ese mismo periodo, pese a contar únicamente con un centro comunitario.

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Consideró que una mayor inversión pública en las organizaciones comunitarias permitiría ampliar la detección y prevención, pues buena parte de los insumos que utilizan actualmente proviene del Gobierno del Estado.

Avance en lo legal

El presidente de Repavih también respaldó la reciente aprobación en el Congreso de Yucatán de modificaciones para eliminar disposiciones discriminatorias relacionadas con el VIH. A su juicio, se trata de un avance necesario, aunque todavía falta que las reformas se traduzcan en cambios reales en la atención y en los centros de trabajo.

“Esto no solo es quitar estas líneas, sino que también tiene que continuar siendo una realidad, que haya un trato a las personas que viven con VIH y no exista violencia institucional”, apuntó.