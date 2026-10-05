INE advierte a políticos de Yucatán por promoción anticipada rumbo a las elecciones de 2027

Aunque las precampañas todavía están a varios meses de comenzar, los partidos políticos y sus militantes ya intensificaron recorridos, reuniones y actividades de promoción rumbo a las elecciones del 2027, mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene bajo seguimiento sus redes sociales, actos y gastos.

Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, reconoció que existe un margen estrecho entre el ejercicio de los derechos políticos de militantes y simpatizantes y las conductas que eventualmente podrían ser denunciadas como actos anticipados de precampaña o campaña.

“Hay un hilo muy delgado que los partidos políticos están usando”, expresó al señalar que sus integrantes conservan el derecho de recorrer comunidades, reunirse con ciudadanos, exponer ideas y desarrollar actividades internas.

Pero esa libertad no significa que cualquier forma de promoción esté permitida.

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El Instituto ya realiza tareas de fiscalización y seguimiento de actividades partidistas, incluidas publicaciones en redes sociales y gastos, para determinar posteriormente si se apegan a las reglas electorales.

Todavía no hay precandidatos

Alvarado explicó que quienes actualmente realizan actividades políticas no tienen todavía la calidad jurídica de candidatos ni precandidatos.

En el ámbito federal, el proceso electoral comenzó formalmente el 10 de septiembre y servirá para renovar las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados. Las precampañas federales se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero del 2027.

La elección local de Yucatán lleva otro calendario.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) estableció que el proceso estatal arrancará el 6 de noviembre, mientras que las precampañas para diputaciones y regidurías serán del 15 de enero al 12 de febrero del 2027.

La jornada electoral concurrente será el 6 de junio del 2027.

No sólo cuenta pedir el voto

El funcionario del INE explicó que un llamado al voto puede abrir la puerta a una denuncia por actos anticipados. Sin embargo, la valoración jurídica no se limita únicamente a encontrar frases como “vota por” o “apoya a”.

La jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que también deben analizarse expresiones que tengan un significado equivalente de apoyo o rechazo electoral, la difusión de una plataforma o el posicionamiento de una persona con la finalidad de obtener una candidatura.

Para acreditar una infracción, las autoridades deben estudiar además el contexto en que se produjo el mensaje, a quién llegó y si tuvo capacidad para afectar la equidad de la competencia electoral.

Eso significa que no existe una palabra aislada que automáticamente convierta una actividad partidista en acto anticipado. Cada denuncia requiere revisar contenido, circunstancias y alcance.

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Quejas abiertas a ciudadanos

Alvarado señaló que cualquier ciudadano, partido o persona que considere que una actividad rebasó los límites legales puede presentar una queja ante la autoridad electoral.

A partir de ahí, corresponde al INE integrar el procedimiento y determinar si existen elementos suficientes para darle curso.

El seguimiento comienza incluso antes de que aparezcan formalmente las precandidaturas.

La Unidad Técnica de Fiscalización puede revisar actividades, propaganda, redes sociales y recursos empleados por los partidos durante el proceso, de manera que los movimientos previos a enero también pueden quedar documentados para su posterior análisis.