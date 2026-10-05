Ellas son las semifinalistas de la zona Oriente para el Certamen de Embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

Como parte de las actividades para elegir a la Embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, se llevó a cabo en esta ciudad de Espita la segunda semifinal, de tres contempladas en el certamen, en el que otras cinco jóvenes fueron elegidas para llegar a la gala que se realizará el próximo 17 de octubre en Mérida.

El segundo bloque está integrado por cinco representantes de la zona Oriente. Las elegidas fueron: Yasmín Guadalupe Sierra Güemez, de Espita; Samira Selime Coronado Amín, de Tizimín; Alejandra Nayeli Guerra Loeza, Valladolid; Josefina Marisol Ávila López, Panabá; y Yahaira Grissel Pérez Contreras, Dzidzantún.

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En la segunda semifinal, también participaron las representantes de Kaua, Calotmul, Yaxcabá, Tecoh, Cenotillo, Dzilam González, Chemax, San Felipe, Temozón, Temax y Dzoncauich, quienes compartieron en el escenario parte de la identidad y riqueza cultural de sus municipios.

El certamen para elegir a la Embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tiene como objetivo integrar a los 106 municipios del estado en esta muestra productiva, artesanal y cultural en la que se busca destacar la identidad y características de cada comunidad.

Las representantes de la región Oriente protagonizaron una noche de emoción, nervios y orgullo en la que demostraron sus cualidades en las diferentes etapas, poniendo a prueba su seguridad, conocimiento de sus comunidades, personalidad, preparación, desenvolvimiento y capacidad para proyectar la esencia de sus municipios.

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Las participantes lucieron primero en traje de noche y después con el atuendo regional.

Estas cinco competidoras se unieron a las finalistas de la región Sur, que fueron seleccionadas el pasado 26 de septiembre en el municipio de Tzucacab, ellas son: María Alejandra Cano Solís, de Peto; Mariana Evely Novelo Alcete, Tekax; Julieta Maricruz Lara, Muna; Nadia Romina Ávila Sierra, Tzucacab; y Effy Paola Puerto Cura, Ticul.

Sólo falta elegir a las últimas cinco finalistas, el próximo sábado 10 de octubre, en Izamal.