Detienen a un presunto responsable del homicidio de dos trabajadores cerca de Kohunlich, Chetumal

Fue detenido Dan Neftalí, quien es señalado como el presunto responsable de un sangriento episodio de violencia en el sur de Quintana Roo, con base en lo que informó el el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar.

El individuo fue detenido el 2 de octubre y actualmente está siendo imputado por los delitos de feminicidio, homicidio y tentativa de feminicidio. Los actos se desarrollaron en el municipio de Othón P. Blanco, en las inmediaciones de la localidad de Caobas.

De acuerdo con la información revelada por la autoridad, el brutal ataque original tuvo lugar el 27 de septiembre en las inmediaciones de la laguna Chakanbakán, cerca de la zona arqueológica de Kohunlich, municipio de Othón P. Blanco.

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Se presume que el ahora detenido llegó al lugar a bordo de una motocicleta portando un rifle, con el cual interceptó una camioneta tipo van en la que viajaban las víctimas, identificadas como Liliana, Misael y Aquiles. Para consumar su plan, el sujeto cerró el portón de acceso, obligó a los tripulantes a descender del vehículo y los amenazó con el arma de fuego.

Posteriormente, forzó a Misael y a Aquiles a trasladarse a la parte posterior de la camioneta, en donde les disparó a sangre fría.

Aquiles sobrevivió y logró solicitar auxilio en un establecimiento, aunque su estado de salud en ese momento fue reportado como grave.

El terror continuó cuando el agresor obligó a Liliana a subir nuevamente a la camioneta con la intención de llevársela. Sin embargo, en un acto desesperado durante el trayecto, la mujer se lanzó de la unidad en movimiento, perdiendo trágicamente la vida en el lugar.

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Tras esta fatalidad, el sujeto huyó en su motocicleta y se deshizo del arma homicida arrojándola por el puente de Caobas.

Las investigaciones esclarecieron que el móvil de este atroz crimen fue de carácter pasional. Se infiere que el atacante y Liliana habían mantenido una relación sentimental por cerca de tres años, y el lamentable suceso fue motivado por los celos y por la terminación de dicho vínculo.

El detenido ya se encuentra a disposición del Juez de Control, y de acuerdo con el fiscal se cuenta con las evidencias suficientes para que enfrente la justicia por sus actos.

De la misma manera se sabe que el hombre fue detenido en la localidad de San Antonio Soda, en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche.