Ayuntamiento revela causa de la volcadura del trenecito del Centenario de Mérida

La mañana de este domingo se registró un percance en uno de los trenecitos del Parque Zoológico El Centenario, luego de que la locomotora se saliera de las rieles tras el desprendimiento de su parte delantera, conocida como “quita piedras”.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando la maquinaria se atoró, lo que provocó que se volcara. A pesar del accidente, ninguno de los vagones presentó fallas y las rieles no sufrieron daños, por lo que la situación fue controlada sin mayores afectaciones estructurales.

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Tras el percance, personal de Servicios Públicos activó de inmediato los protocolos de atención, con apoyo de paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes brindaron asistencia en el lugar.

Como resultado, el maquinista y una mujer resultaron lesionados. La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, estableció comunicación con la ciudadana afectada para conocer su estado de salud y ofrecer respaldo y acompañamiento durante su recuperación.

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Autoridades municipales realizaron una revisión del estado de las rieles y del sistema en general. Posteriormente, el servicio del trenecito continuó operando de manera habitual con otras dos locomotoras disponibles.