Se mantiene contingencia ambiental; habrá doble Hoy No Circula este domingo 26 de abril

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto quiere decir que continuará la aplicación del doble Hoy No Circula este domingo 26 de abril de 2026.

La medida se mantendrá vigente debido a que persisten las condiciones atmosféricas adversas y los altos niveles de contaminación en la región, provocados por la intensa radiación solar, altas temperaturas y poca dispersión de contaminantes.

📌Conoce las restricciones a la circulación para el día domingo 26 de abril de 2026: pic.twitter.com/sraYEy2UPk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

Qué autos no circulan el domingo 26 de abril de 2026

De acuerdo con la disposición oficial, el programa especial de restricción vehicular aplicará en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Los vehículos que no podrán circular este domingo 26 de abril son:

Vehículos de uso particular con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Vehículos foráneos o con permisos sin holograma deberán acatar restricciones equivalentes a holograma 2.

Las autoridades invitaron a la población a evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, debido a la mala calidad del aire.

Las autoridades ambientales indicaron que continuarán monitoreando la calidad del aire durante este fin de semana para determinar si la contingencia puede ser suspendida o si las restricciones permanecerán por más tiempo.