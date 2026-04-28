Ebrard anuncia inversión millonaria de Ternium en Nuevo León: 4 mil millones de dólares para acero en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó sobre una inversión estratégica de la empresa Ternium en Nuevo León, la cual asciende a 4 mil millones de dólares y busca fortalecer la producción de acero de alta especialización en el país.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, donde destacó la relevancia de este proyecto para el desarrollo industrial nacional.

El funcionario federal señaló que sostuvo un encuentro con directivos de la compañía, a quienes reconoció por su apuesta en México en un momento clave para la relocalización de industrias y el fortalecimiento de cadenas productivas en América del Norte.

¿Qué implica la inversión de Ternium en Nuevo León?

De acuerdo con lo expuesto por Ebrard, los recursos estarán destinados a ampliar la capacidad de producción de aceros sofisticados, un segmento clave para industrias como la automotriz, la construcción y la manufactura avanzada.

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Este tipo de acero es considerado estratégico debido a su uso en procesos industriales de alto valor agregado, lo que posiciona a México como un actor relevante en la producción de insumos especializados.

¿Por qué es importante esta inversión para México?

La inversión de Ternium se da en un contexto de creciente interés de empresas internacionales por instalar o expandir operaciones en el país, impulsadas por factores como la cercanía con Estados Unidos y los beneficios del T-MEC.

Agradecí al equipo de Ternium por la inversión de 4 mil millones de dólares que están haciendo en Nuevo Léon para aumentar la producción de aceros sofisticados en México. 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/kA4R0KOO1L — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 28, 2026

Además, este tipo de proyectos contribuye a la generación de empleos, al fortalecimiento de la industria nacional y a la consolidación de México como un destino atractivo para inversiones en sectores clave.

El anuncio refuerza la estrategia del gobierno federal de impulsar el desarrollo industrial mediante alianzas con empresas globales, en busca de elevar la competitividad del país en mercados internacionales.

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