Último día para pagar multas con 90% de descuento en CDMX: hoy 30 de abril vence el beneficio

Este jueves 30 de abril marca la fecha límite para que automovilistas en la Ciudad de México aprovechen el programa que permite liquidar multas de tránsito con un descuento del 90 por ciento.

La medida, impulsada por el Gobierno capitalino, permite pagar únicamente el 10 por ciento del total adeudado, lo que representa un alivio económico para miles de conductores.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recordó que este beneficio aplica tanto para vehículos particulares como para unidades del transporte individual, incluidos taxis, siempre que las infracciones cumplan con los criterios establecidos.

¿Quiénes pueden aprovechar el descuento en multas CDMX?

El programa incluye infracciones registradas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025. Esto abre la posibilidad a conductores con adeudos acumulados de regularizar su situación antes de que concluya el plazo.

Las autoridades señalaron que esta estrategia busca incentivar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir la carga económica que enfrentan los ciudadanos por multas pendientes.

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¿Cómo consultar y pagar multas con descuento?

Para saber si tienes infracciones, puedes consultar plataformas oficiales como el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas, la página de la SSC o aplicaciones como “CDMX” y “Mi Policía”. Solo se requiere ingresar el número de placas para conocer el monto actualizado con el descuento aplicado.

El pago puede realizarse en línea o en bancos, tiendas de conveniencia y kioscos de la Tesorería, donde el sistema ya reflejará el importe reducido.

¿Qué multas no aplican para el beneficio?

El descuento no incluye infracciones graves, como aquellas relacionadas con accidentes con personas lesionadas, delitos o invasión de carriles confinados. En estos casos, el pago deberá hacerse sin reducción.

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🗓️ Vigencia: 30 de abril 2026



Más información: 👇 pic.twitter.com/et0V1xKIeM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 23, 2026

¿Por qué es importante pagar hoy?

Al tratarse del último día de vigencia, las autoridades recomiendan realizar el trámite lo antes posible para evitar saturaciones y no perder el beneficio.

Este programa representa una oportunidad para regularizar adeudos y evitar futuras sanciones administrativas, por lo que el llamado es claro: aprovechar el descuento antes de que concluya este 30 de abril.

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