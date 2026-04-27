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El polarizado perfecto en Yucatán: bloquea los rayos del Sol, ofrece buena visibilidad y privacidad moderada

Un nivel de polarizado es especial y se encuentra entre los rangos permitidos por el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

27 de abr de 2026

1 min

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Un nivel de polarizado es ideal para autos de Yucatán
Un nivel de polarizado es ideal para autos de Yucatán / Especial

Un nivel de polarizado de autos es perfecto para los conductores en Yucatán, encontrándose dentro de lo permitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sin complicaciones.

Conductores señalan que un polarizado ideal para sus autos es aquel que además de ofrecer buena visibilidad, puede tener privacidad moderada y evita que los rayos del Sol afecten al conducir.

Por ello, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, el uso de vidrios polarizados está permitido, pero bajo condiciones específicas que deben respetarse para evitar multas y sanciones.

La medida sobre el uso de polarizados en los autos ha resultado polémica.

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Por esta razón, la SSP recordó a los conductores cuáles son los niveles de polarizado permitidos en vehículos que circulan en el estado, así como las sanciones aplicables en caso de incumplir con la normativa vigente.

El Artículo 66 establece que los vehículos pueden circular con polarizado en los cristales siempre que:

  • Sea aplicado en una sola capa.
  • Corresponda a películas tipo HP o NR.
  • El grado de entintado esté entre el 38% y el 28%.

Asimismo, las autoridades permiten la circulación de camionetas que cuentan con vidrios entintados de fábrica, siempre que estos cumplan con las especificaciones establecidas.

Falta administrativa por vidrios polarizados derivó en detención por presuntos delitos contra la salud.

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Multa por polarizado no permitido en Yucatán

Los conductores que no respeten las especificaciones del polarizado pueden recibir una sanción económica de aproximadamente 826 pesos. La multa se aplica principalmente en los siguientes casos:

  • Cuando el nivel de oscurecimiento no cumple con lo permitido.
  • Si el conductor se niega a retirar el polarizado irregular.

Además, las autoridades pueden solicitar el retiro inmediato del material que infringe la normativa, como parte de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

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