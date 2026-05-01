Pensión IMSS mayo 2026: esta es la nueva fecha de pago y por qué se retrasa el depósito

El inicio de mayo trae consigo ajustes importantes para miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes dependen de este ingreso mensual para cubrir sus gastos básicos. Aunque el depósito suele realizarse el primer día de cada mes, en esta ocasión habrá un cambio en la fecha debido a factores establecidos en el calendario laboral.

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS de mayo 2026?

Para mayo de 2026, el pago no se realizará el día 1, como es habitual. Esto se debe a que esa fecha está considerada como día inhábil por la Ley Federal del Trabajo, al conmemorarse el Día del Trabajo.

En consecuencia, el depósito se recorrerá al siguiente día hábil, que será el lunes 4 de mayo, ya que el fin de semana también influye en la operación bancaria. Este ajuste es automático y aplica para todos los beneficiarios.

¿Por qué se retrasa el pago de la pensión?

El IMSS realiza sus depósitos en días hábiles bancarios. Cuando el primer día del mes coincide con una fecha oficial no laborable, como ocurre en este caso, el pago se pospone para garantizar que el sistema financiero pueda procesar las transferencias sin contratiempos.

Este tipo de modificaciones no es inusual y responde a disposiciones legales y operativas, por lo que es importante considerar estas fechas en la planeación mensual.

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Recomendaciones para pensionados del IMSS

Ante este cambio, las autoridades sugieren mantenerse atentos a los canales oficiales del IMSS, donde se publican actualizaciones sobre pagos y servicios. También es recomendable prever este ajuste en la fecha de depósito para evitar complicaciones en compromisos financieros.

En caso de no recibir el pago en la fecha indicada, los beneficiarios pueden verificar directamente con su institución bancaria o acudir a las oficinas correspondientes del IMSS para aclarar cualquier situación.

💳👵👴 Si eres pensionado o pensionada del IMSS, te informamos que el pago de tu pensión correspondiente a mayo de 2026 se realizará el próximo 4 de mayo.



Consulta el calendario anual de pagos y mantente informado a través de nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/OFz2DA6UNY — IMSS  (@Tu_IMSS) April 28, 2026

Importancia de la planeación financiera

Este ajuste en el calendario pone en evidencia la necesidad de anticipar posibles variaciones en los ingresos, especialmente para quienes dependen de la pensión como principal sustento.

Considerar estos cambios permite organizar mejor los gastos del mes y evitar contratiempos, sobre todo en fechas donde coinciden días festivos y fines de semana que impactan la operación bancaria.

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