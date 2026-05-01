Sindicatos de Lázaro Cárdenas denuncian presuntas omisiones del Ayuntamiento durante desfile del 1 de Mayo

La conmemoración del Día del Trabajo este año marcó un punto de ruptura con la tradición protocolaria en la Plaza de la Constitución, el desfile del día del trabajo se transformó en una plataforma de protesta directa cuando los líderes sindicales, encabezados por los gremios del Ayuntamiento y el sector educativo, denunciaron graves omisiones patronales y falta de insumos básicos para operar.

Mario Canul, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento “Lázaro Cárdenas”, utilizó la tribuna para exponer la precariedad que enfrentan más de 100 empleados municipales, la demanda central se enfocó en la carencia absoluta de herramientas, materiales y equipo de protección en todas las dependencias, situación que, según el líder, impide el cumplimiento digno de sus labores.

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La tensión aumentó al revelarse el abandono en la seguridad social: Canul exigió el restablecimiento inmediato de los servicios médicos, señalando que el Ayuntamiento suma 12 meses sin cubrir facturas de salud, obligando a los trabajadores a costear sus propias emergencias.

Por su parte, Marcos Pool Tah, líder del SNTE, se unió a la postura crítica exigiendo el cumplimiento de prestaciones pendientes y, de manera específica, el reconocimiento oficial de horas laborales para el sector de telesecundarias. El dirigente enfatizó la necesidad de que los derechos del magisterio sean respetados más allá de los discursos oficiales.

Tras años de eventos simbólicos limitados a recordar a los mártires de Cananea y Río Blanco, esta edición destacó por el regreso de la demanda social activa.

El ambiente en la Plaza de la Constitución se tornó tenso durante las intervenciones, reflejando el hartazgo de los contingentes presentes, entre los que destacaron el sector salud, CONAFE, CAPA, así como sindicatos de mototaxistas y volqueteros de la CTM. Al concluir las declaraciones, los sindicatos se retiraron del recinto en señal de protesta, dejando claro que no aceptarán más desfiles sin soluciones tangibles.