Día del Trabajo: Mitin sindical exige solución a huelga del Monte de Piedad

En el marco del Día del Trabajo, integrantes de al menos siete sindicatos obreros se congregaron en la Plaza de la República para realizar un mitin en defensa de los derechos laborales. Los manifestantes exigieron mejores condiciones de trabajo, respeto a los contratos colectivos y atención a las demandas de los empleados en distintos sectores.

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Uno de los puntos centrales de la protesta fue la huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que suma ya siete meses sin acuerdos. Los líderes sindicales denunciaron la falta de voluntad de las autoridades y de la institución para resolver el conflicto, lo que ha generado incertidumbre y afectaciones económicas a cientos de familias.

Durante el acto, se destacó la importancia de mantener la unidad sindical y de fortalecer la lucha por la justicia laboral en un contexto de precarización y falta de respuesta gubernamental. Los asistentes reiteraron su llamado al diálogo inmediato y a la construcción de soluciones que garanticen estabilidad y dignidad para los trabajadores. La jornada se enmarcó en las conmemoraciones del primero de mayo, recordando que la defensa de los derechos laborales sigue siendo una tarea vigente.