Abril 2026, entre los más calurosos en Mérida: calor extremo hasta de 46 grados seguirá a principios de mayo

El calor que marcó a abril como uno de los más extremos en décadas no se ha ido. Por el contrario, se intensifica. Este fin de semana, más de la mitad de los municipios de Yucatán enfrentará temperaturas de hasta 46 grados, en uno de los episodios más severos de la actual temporada, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Y es que abril del 2026 quedó marcado como uno de los más extremos en materia de calor para Mérida. Tras varios días bajo una intensa onda cálida, se posicionó como el cuarto abril más caluroso del que se tenga registro, igualando niveles observados apenas en el 2024 y acercándose a récords históricos.

De acuerdo con registros del Observatorio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ubicado en el aeropuerto de la ciudad, el punto más crítico se vivió el sábado 25 de abril, cuando el termómetro alcanzó 42.5 grados Celsius, una cifra que colocó a este mes entre los más infernales en décadas.

El episodio no fue aislado. Durante esos días, la onda de calor que impactó a gran parte del país también golpeó con fuerza a la Península. El lunes 27 de abril, Mérida se ubicó como la segunda ciudad más calurosa de México, con una temperatura máxima de 41.7 grados, sólo por debajo de Rioverde, San Luis Potosí.

En el interior del estado, las condiciones fueron incluso más severas. Municipios del sur como Muna y Oxkutzcab alcanzaron los 43 grados, igualando registros históricos para abril, mientras que otras localidades como Chocholá superaron los 41 grados.

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El calor no sólo se midió en el termómetro. La combinación de altas temperaturas y humedad elevó la sensación térmica hasta los 49 grados, convirtiendo a Mérida en un auténtico sauna durante varios días consecutivos, con bochornos que no bajaron de los 46 grados entre el 25 y el 27 de abril.

Históricamente, el récord absoluto para abril en la ciudad es de 43.1 grados, alcanzado en tres ocasiones: 1970, 1998 y 2020. Le siguen otros episodios extremos como el de 1991, con 42.9 grados, y el del 2005, con 42.6. En este contexto, el comportamiento de 2026 confirma una tendencia: los eventos de calor extremo son cada vez más frecuentes e intensos.

Procivy alerta a 55 municipios

La dependencia estatal activó una alerta para 55 municipios, donde se prevén condiciones críticas por calor extremo, principalmente en las regiones Centro, Suroeste y Noroeste, zonas que concentrarán el mayor impacto de la onda cálida que comenzó desde finales de abril.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 44 y 46 grados, pero el factor más agresivo será la sensación térmica, que podría superar esos valores y elevar significativamente el riesgo a la salud.

El mayor peligro será entre las 14:00 y 16:00 horas, cuando la exposición prolongada al Sol podría derivar en golpes de calor, deshidratación severa, insolación y fatiga térmica acumulada, especialmente en población vulnerable.

Mapa de riesgo

El mapa del riesgo coloca en el foco a municipios del Centro como Acanceh, Izamal y Seyé, así como del Sur y Suroeste, entre ellos Ticul, Tekax, Oxkutzcab y Peto, donde históricamente se registran las temperaturas más altas del estado. En el Noroeste, localidades como Umán, Motul y Tecoh también resentirán condiciones extremas.

En conjunto, las regiones más afectadas concentran cerca del 78% de los municipios bajo alerta, lo que confirma un impacto amplio en el territorio.

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El resto del estado tampoco queda al margen. Otros 51 municipios, principalmente en el Noreste y Sureste, enfrentarán temperaturas de entre 40 y 43 grados, manteniendo un escenario de calor generalizado.

En los gráficos infórmate sobre las condiciones #Meteorologicas que se esperan para el resto de la semana en #Mérida, Yucatán, #Cancún, Quintana Roo y #Campeche, capital pic.twitter.com/30Zq57UFLV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 30, 2026

Lluvias con calor

Aunque se prevé la llegada de lluvias durante el fin de semana, asociadas a la interacción de una vaguada con un sistema frontal, el alivio será limitado. Las precipitaciones podrían presentarse por la tarde o noche, pero no provocarán un descenso significativo en las temperaturas.

Además, entre domingo y martes se espera el establecimiento de un sistema de baja presión sobre la Península, lo que incrementará la probabilidad de lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso granizo en zonas aisladas. Aun así, el calor persistirá.

El llamado de Protección Civil es a extremar precauciones: evitar la exposición en horas críticas, hidratarse constantemente y prestar atención a signos de agotamiento térmico. En Yucatán, el calor ya no es solo una molestia estacional: es un riesgo creciente que se instala como parte de la vida cotidiana.