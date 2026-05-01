Presidenta Sheinbaum anuncia jornada laboral de 40 horas y nuevos derechos en histórico Día del Trabajo 2026

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una conferencia desde la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México, donde presentó avances y nuevos compromisos en materia laboral que marcan una nueva etapa en la política social del país.

Acompañada por líderes sindicales y representantes del sector laboral, la mandataria destacó que los cambios impulsados en los últimos años han permitido recuperar derechos que, durante décadas, fueron debilitados.

¿Qué anunció Sheinbaum en el Día del Trabajo?

Durante su intervención, la presidenta confirmó la consolidación de la jornada laboral de 40 horas semanales, una reforma que comenzará a implementarse de manera gradual y que busca beneficiar a millones de trabajadores en el país.

Además, anunció la firma de acuerdos constitucionales para garantizar mejores condiciones laborales, entre ellos el fortalecimiento de derechos para trabajadores agrícolas, quienes deberán contar con seguridad social para que las empresas puedan exportar sus productos.

También destacó que se avanza en la formalización laboral de trabajadores de plataformas digitales, quienes ahora tienen acceso a seguridad social y prestaciones.

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Aumento salarial y mejoras en pensiones

Sheinbaum subrayó que uno de los principales logros ha sido el incremento del salario mínimo en más del 150% en términos reales desde 2018, lo que ha contribuido a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Asimismo, resaltó las reformas al sistema de pensiones que han permitido ampliar el acceso a este derecho y mejorar las condiciones de retiro, además de la reducción de comisiones en las Afores.

Vivienda, empleo y derechos laborales

Otro de los ejes centrales del mensaje fue el impulso a programas de vivienda para trabajadores, con la meta de construir más de un millón de viviendas accesibles, principalmente para quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.

En paralelo, se informó que millones de créditos impagables han sido reestructurados o eliminados, beneficiando directamente a trabajadores afiliados al Infonavit y Fovissste.

Un modelo laboral con enfoque social

La presidenta enfatizó que la política laboral actual busca poner en el centro a los trabajadores, bajo el principio de que fortalecer el ingreso y los derechos laborales impulsa el desarrollo económico del país.

Este enfoque, explicó, contrasta con modelos anteriores donde predominaba la desigualdad y la precarización del empleo.

#MañaneraDelPueblo| @marathb aseguró que tras eliminar la subcontratación abusiva, 3 millones de trabajadores ya son reconocidos por sus verdaderos empleadores. Esto permitió que en 2025 se repartieran 259 mil mdp en utilidades, un aumento del 150% frente al periodo anterior. pic.twitter.com/O1rbzmgGNt — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 1, 2026

Respaldo sindical y agenda pendiente

Durante el evento, líderes sindicales coincidieron en que los avances son significativos, aunque reconocieron que aún existen retos por atender, como la consolidación de reformas fiscales y el fortalecimiento del sistema de salud.

Finalmente, Sheinbaum adelantó que continuará el diálogo con organizaciones laborales para ampliar los derechos y consolidar un modelo más justo.

El mensaje del 1 de mayo dejó claro que la agenda laboral seguirá siendo una prioridad en el actual gobierno, con nuevas reformas en puerta y un enfoque centrado en el bienestar de las y los trabajadores mexicanos.

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