Recuperan mercancía robada y detienen a cuatro personas tras operativo en Umán

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán aseguraron a cuatro personas y recuperaron mercancía presuntamente robada, luego de atender un reporte en una tienda comercial ubicada en el centro del municipio.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:44 horas en un establecimiento situado sobre la calle 18 entre 17 y 19, donde empleados detectaron, a través de cámaras de vigilancia, la sustracción de diversos artículos.

Noticia Destacada Se registra fuerte incendio de una bodega en la colonia Sac Nicté de Umán

Tras recibir el aviso y con base en las características proporcionadas, los agentes implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar un vehículo sospechoso sobre la carretera Umán–Mérida. Luego de marcarles el alto, los ocupantes fueron interceptados y sometidos a una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías localizaron en el interior del automóvil varios artículos que coincidían con los reportados como sustraídos, por lo que procedieron al aseguramiento de los ocupantes.

Noticia Destacada Cornada mortal en corrida de toros en Teya: caballo no sobrevive y vaquero termina en el hospital

Los individuos fueron trasladados al establecimiento afectado, donde tanto ellos como los objetos recuperados fueron plenamente identificados por el personal.

Finalmente, las cuatro personas quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a la ley.