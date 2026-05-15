Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán es citado a declarar por el asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Michoacán, ha llamado a declarar al exgobernador de la entidad Leonel Godoy Rangel, quien actualmente se desempeña como diputado federal, el citatorio es por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

En el citatorio que ha circulado en las redes sociales, Leonel Godoy Rangel, se puede leer que el legislador va a tener que rendir su declaración el día de mañana, 16 de mayo de 2026 en punto de las 12:00 horas.

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Esto tiene que ser ante la Unidad de Homicidio Doloso para presentar su declaración como testigo de la causa penal 220/2025, la cual corresponde al homicidio calificado del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

También se puede leer en el documento, que en caso de existir una causa de fuerza mayor por la que no puede presentarse, el legislador debe notificar para poder reprogramar la diligencia.

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Recordemos que, el 17 de febrero de 2026, Grecia Quiroz, quien es alcaldesa de Uruapan y viuda del difunto Carlos Manzo, fue al Ministerio Público para solicitar que las autoridades llamaran a declarar al diputado Leonel Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

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