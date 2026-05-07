México y la Santa Sede buscan reactivar diálogo de alto nivel, informa la SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Roberto Velasco sostuvo un encuentro con el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, como parte de los esfuerzos para fortalecer la relación bilateral entre México y la Santa Sede.

De acuerdo con el mensaje difundido por la SRE a través de su cuenta de X, durante la reunión se abordó la importancia de impulsar la cooperación y una visión humanista compartida entre ambas partes. El encuentro también sirvió para conversar sobre la posibilidad de reactivar el diálogo político y las visitas de alto nivel.

¿Qué temas abordaron Roberto Velasco y Joseph Spiteri?

La Cancillería mexicana detalló que el diálogo entre Roberto Velasco y el representante diplomático de la Santa Sede se centró en la cooperación bilateral y en los puntos de coincidencia entre México y el Vaticano.

Entre los ejes mencionados por la SRE destaca una visión humanista compartida, concepto que suele vincularse con temas como protección de personas migrantes, promoción de la paz, derechos humanos, atención a poblaciones vulnerables y fortalecimiento de vínculos institucionales.

El encuentro se realizó en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ambas partes revisaron oportunidades para ampliar la colaboración.

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¿Qué busca México con la Santa Sede?

La reunión apunta a reactivar canales de comunicación de alto nivel entre México y la Santa Sede. Según la SRE, uno de los temas conversados fue el impulso a visitas oficiales que permitan fortalecer los vínculos bilaterales.

La relación entre México y la Santa Sede tiene un componente diplomático, cultural y social relevante, debido al papel histórico de la Iglesia católica en el país y a la influencia internacional del Vaticano en temas humanitarios y de paz.

¿Por qué es relevante este encuentro diplomático?

El diálogo ocurre en un contexto internacional marcado por conflictos, movilidad humana y debates sobre cooperación humanitaria. Para México, mantener una relación activa con la Santa Sede puede abrir espacios de colaboración en asuntos globales y regionales.

📸El secretario Roberto Velasco sostuvo en la @SRE_mx un encuentro con el nuncio apostólico, Joseph Spiteri, en el que dialogaron sobre la relevancia de fortalecer la cooperación y la visión humanista compartida entre México y la Santa Sede.



Asimismo, conversaron sobre reactivar… pic.twitter.com/3vIZIsPyXf — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 7, 2026

Con este encuentro, la Cancillería mexicana busca enviar una señal de apertura diplomática y continuidad en la relación con el Vaticano. La SRE destacó que ambas partes revisaron la importancia de fortalecer la cooperación, así como de mantener un diálogo institucional que permita avanzar en una agenda común.

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