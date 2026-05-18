Atropellan a “El Güero” en la Caleta y termina grave en hospital de Ciudad del Carmen

Un ayudante de mecánico resultó gravemente lesionado tras ser atropellado por un automóvil particular en las inmediaciones de la colonia 1 de Mayo Playón, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia y de las autoridades de vialidad.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Malecón de la Caleta, en el cruce con la calle 66. De acuerdo con testigos, el peatón, conocido en la zona como “El Güero”, intentó cruzar la vialidad presuntamente sin percatarse de la proximidad de un vehículo que avanzaba en dirección a la calle 56.

La unidad involucrada fue un automóvil Chevrolet color gris, con placas DHU-211-B de Campeche, conducido por una mujer que, debido a la corta distancia, no logró frenar a tiempo para evitar el atropello.

Tras el fuerte impacto, el ayudante de mecánico salió proyectado varios metros hasta caer sobre el filo de la banqueta, donde sufrió un severo golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por varios minutos, lo que encendió las alarmas entre vecinos y automovilistas.

Un paramédico que se encontraba fuera de servicio y transitaba por el lugar le brindó los primeros auxilios. Al recuperar el conocimiento, el lesionado presentaba heridas visibles en el rostro y extremidades, además de manifestar dolores intensos.

Posteriormente, paramédicos a bordo de una ambulancia arribaron al sitio para estabilizar al herido y trasladarlo de urgencia a un hospital, a fin de descartar traumatismos internos de gravedad.

La conductora permaneció en el sitio y colaboró con los peritos de la Dirección de Tránsito y Vialidad. Más tarde, fue puesta a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, mientras que el automóvil fue asegurado y remolcado al corralón municipal.

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JGH