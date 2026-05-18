Choque entre pipa y auto provoca caos vial en la carretera antigua a Mérida en Campeche

La colisión entre un camión tipo cisterna y un automóvil particular generó una intensa movilización policiaca y el cierre parcial del tránsito sobre la carretera antigua a Mérida, lo que provocó un fuerte congestionamiento vial en la zona, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

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Los hechos se registraron la noche de este lunes sobre la mencionada vía, en las inmediaciones de la gasolinera ubicada a contraesquina de la tienda Bodega Aurrerá de Kalá. El percance ocurrió cuando el conductor de la pipa intentó ganarle el paso a un vehículo Nissan, lo que derivó en un fuerte impacto sobre el costado izquierdo del automóvil.

Debido a que las unidades quedaron varadas a la mitad del cruce, dos carriles de circulación terminaron obstruidos, impidiendo el paso del flujo vehicular. Al sitio arribaron de inmediato elementos de la Policía Estatal para abanderar el área y prevenir otro percance, mientras que los conductores fueron valorados por personal de auxilio, descartándose heridas de gravedad.

Durante las diligencias, los involucrados solicitaron el apoyo de sus respectivas aseguradoras para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños materiales. Tras casi 40 minutos de trámites y espera, las autoridades ordenaron el retiro de los vehículos para despejar la vía y restablecer por completo la circulación en este sector de la ciudad.

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JGH