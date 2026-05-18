Indignación en Campeche: Exhiben a sujeto que se dedica a rayar autos por las noches

Habitantes de la capital campechana expresaron su indignación tras la denuncia pública de un ciudadano que exhibió a un sujeto dedicado a rayar deliberadamente vehículos estacionados en la vía pública durante las noches. El acto de vandalismo, ocurrido la noche del domingo 17 de mayo, se volvió viral en redes sociales y encendió las alarmas entre los propietarios de automóviles.

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De acuerdo con la publicación compartida en Facebook por el usuario Manuel G.A., el individuo fue captado en flagrancia mientras dañaba varias unidades en una zona residencial. El denunciante precisó que al menos seis vehículos resultaron afectados, incluido el suyo, por lo que hizo un llamado urgente a la ciudadanía para identificar al responsable.

Los afectados urgieron el apoyo de la comunidad para reconocer al agresor y evitar que continúe dañando el patrimonio de las familias. Este tipo de actos vandálicos constituyen el delito de daños en propiedad ajena, el cual está tipificado y sancionado por el Código Penal del Estado de Campeche.

Aunque las autoridades policiacas no han emitido un pronunciamiento oficial, ante este panorama se recomienda a la población:

Reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa al número de emergencias 911.

cualquier actividad sospechosa al número de emergencias 911. Revisar cámaras de vigilancia domiciliarias para intentar obtener el rostro del sospechoso.

domiciliarias para intentar obtener el rostro del sospechoso. Evitar confrontaciones directas y priorizar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En Campeche, la ciudadanía recurre cada vez más a las plataformas digitales para visibilizar la delincuencia y presionar a las corporaciones de seguridad. Se espera que la Policía Estatal y Municipal inicien las indagatorias correspondientes con base en los videos y fotografías compartidos por los afectados, quienes ya preparan sus respectivas querellas ante el Ministerio Público.

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