¡Lo dejó a su suerte! Perro muerde a hombre en Ciudad del Carmen y dueño se niega a pagar los gastos

Un hombre lesionado por la mordedura de un perro movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en la colonia Tila, luego de que caminara por sus propios medios hasta las bancas del parque del sector para pedir auxilio.

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Los hechos se registraron en el parque ubicado sobre la calle 35, esquina con 42. De acuerdo con información recabada en el lugar, el masculino presentaba una herida profunda en el talón del pie derecho que le provocaba un intenso dolor y sangrado.

El afectado relató a los socorristas que, tras el ataque, intentó dialogar con el propietario del canino para que se hiciera responsable de las curaciones; sin embargo, el dueño del animal se negó a brindarle apoyo y se retiró del sitio, dejándolo a su suerte.

Debido a la lesión, el hombre avanzó con dificultad hasta el parque de la Tila, donde varios ciudadanos se percataron de su estado y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia a través del 911.

Aseguró que el propietario del canino se negó a hacerse responsable. / Israel Lozano

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria. Tras valorar la herida, determinaron que requería atención médica especializada en un hospital debido al alto riesgo de infección y la necesidad de aplicar un tratamiento profiláctico, incluyendo vacunas antirrábicas.

Hasta el momento se desconocen las características del perro y la identidad de su propietario. Tras el incidente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener un control estricto sobre sus mascotas y asumir la responsabilidad legal en caso de agresiones a terceros.

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JGH