Lluvias de hoy 19 de mayo colapsan al EdoMex; así fue la granizada y las inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante este martes 19 de mayo de 2026, habría presencia de precipitaciones en diversos puntos del Estado de México (EdoMex). Estas lluvias que se presentaron a lo largo de la tarde de este martes generaron fuertes afectaciones.

Las precipitaciones y chubascos generaron inundaciones en ciertas zonas de la entidad, además de la presencia de granizo que afectó la movilidad para los conductores. Estas afectaciones fueron compartidas en redes sociales por los usuarios que se encontraban en cerca de la región.

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¿Cómo fue la granizada y las inundaciones en el EdoMex?

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, las lluvias generaron inundaciones en la lateral de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 24. Esto a la altura del municipio de Chalco; los automovilistas reportaron tránsito intenso y avance lento en ambos sentidos de la vialidad.

⚠️🚨La intensa lluvia registrada esta tarde en el Valle de México generó inundaciones en la lateral de la autopista México - Puebla.



Así se encuentra afectada la zona a la altura de Santa Martha Acatitla.pic.twitter.com/i1HG1iJdRr — Azucena Uresti (@azucenau) May 19, 2026

Por otro lado; las granizadas generaron afectaciones en los municipios de Ixtlahuaca y Atlacomulco. Uno de los puntos más afectados se vio relacionado con la carretera Toluca-Atlacomulco; a la altura de Ixtlahuaca en donde el granizo dificultó el tránsito de los conductores que se dirigían hacia la zona norte del EdoMex.

Se informó que la presencia del granizo en el municpio de Ixtalhuaca comenzó a realizar afectaciones en diversos puntos de la ciudad. De acuerdo con lo señalado por las autoridades; vialidades peatonales y alcantarillas se vieron afectadas por la presencia del granizo.

🚨 Severa granizada cae en #Ixltahuaca ⛈️



La sorpresiva lluvia de esta tarde afecta el paso de los vehículos en el municipio mexiquense, así como en la zona norte de #Toluca. pic.twitter.com/muT6T6BvFo — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) May 19, 2026

Respuesta de las autoridades del EdoMex

Las autoridades estatales instaron a la población a extremar precauciones al conducir debido al asfalto mojado y la acumulación de granizo, además de evitar el cruce por vialidades inundadas o bajopuentes, como el de Santa Martha en los límites con el Valle de México, donde los niveles pluviales superaron el metro de altura.

🌨️👷🏻‍♀️ Derivado de las fuertes lluvias que ocasionaron caída de granizo esta tarde en el municipio de #Ixtlahuaca, personal de #GrupoTláloc de la #CAEM realiza trabajos para el desalojo del mismo, ya que obstruye vialidades peatonales y alcantarillas pluviales. pic.twitter.com/WVGB1e2vCb — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) May 19, 2026

Aunado a esto; las autoridades de la Entidad informaron que personal de Grupo Tláloc de la CAEM realizan trabajos para el desalojo del granizo en Ixtlahuaca. Esto debido a que el hielo se encuentra obstruyendo vialidades peatonales y alcantarillas pluviales afectando a los ciudadanos del municipio.

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