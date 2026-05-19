Clima 20 de mayo: Campeche registrará 42 grados por onda de calor y anticiclón en el Golfo

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Seprocicam, informó que la intensa onda de calor se mantendrá activa durante el transcurso de la semana. Este fenómeno es provocado por un sistema de alta presión combinado con la afluencia de aire marítimo proveniente del Mar Caribe, sumado a un anticiclón localizado en los niveles medios de la atmósfera que domina el Golfo de México y la Península de Yucatán.

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Por lo anterior, se prevé para la entidad una temperatura máxima de hasta 42 grados durante el día y la tarde, reduciendo su intensidad gradualmente por la noche hasta alcanzar los 22 grados en el transcurso de la madrugada. Asimismo, se anticipa un posible incremento en el nivel del oleaje, el cual podría registrar de uno a dos metros de altura en las zonas costeras del estado, principalmente por la mañana.

Respecto a las precipitaciones, existe una baja probabilidad de lluvias en la región. Sin embargo, la presencia de vientos del este y sureste, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, mantendrá el cielo de parcialmente nublado a medio nublado.

El pronóstico general de la Seprocicam para Campeche indica un ambiente cálido por la mañana que pasará a ser extremadamente caluroso por la tarde, acompañado de viento moderado y un potencial casi nulo de lluvias debido a las condiciones atmosféricas actuales.

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JGH