Concesionaria Playaparq lacera la economía de Playa del Carmen

Los parquímetros que se han apoderado de las calles de Playa del Carmen están lacerando la economía no solo de los trabajadores, sino que afectan a este destino turístico, al acosar a los visitantes con la colocación de arañas para inmovilizar los automóviles que rentan, esto es un atentado a la economía y que los regidores del Ayuntamiento deben revisar la concesión, si es no o viable para su operación, sostuvo Marcos Antonio López Díaz, presidente de la asociación civil “Vecinos Unidos”.

Por su parte, el comerciante Alejandro Mendoza Rodríguez opinó que la instalación de los parquímetros, más que beneficio es un robo lo que hace la empresa al apoderarse de las calles públicas.

Los parquímetros siguen generando inconformidades debido a los abusos de parte de la empresa que se apoderó de las calles, donde los afectados son trabajadores y turistas, pese a ello, las autoridades municipales no muestran su interés por revisar la concesión.

“Debemos solidarizarnos con lo que está pasando con los ciudadanos que viven todos los días un atropello por parte de esta empresa, es una empresa de delincuentes de cuello blanco porque se han apoderado de nuestras calles, de nuestra ciudad, y cada día siguen explotando nuestras vialidades, y no vemos reflejado ese porcentaje de recursos que le dan al gobierno municipal de Playa del Carmen”, sostuvo López Díaz.

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Esta empresa se está llevando millones de pesos cuando a ellos, no les costó ni un peso nuestras vialidades del municipio de Solidaridad que por caprichos políticos cambiaron el nombre de Solidaridad por Playa del Carmen.

“La paradoja de una regidora del Ayuntamiento que reaccionara con rapidez fue cuando la empresa colocó la araña a su carro, entonces todos se lanzaron contra la empresa de los parquímetros, sino fuera la regidora, y hubiese sido un ciudadano común y corriente, nadie voltearía ver, esto es aberrante, por lo visto, para los regidores el pueblo no significa nada”, refirió el líder.

El comerciante Mendoza Rodríguez opinó que, esos parquímetros más que beneficio para desahogar a circulación solo deteriora la economía de los trabajadores, y lo peor en estas fechas donde las finanzas están muy complicadas.

“Esta empresa está abusando de la gente, las calles son públicas y no privadas, desde mi punto de vista, deberían anular esa concesión, porque ahuyenta al turismo carretero, y lo peor, es que, a pesar de la avanzada tecnología no cuentan con una sincronización digital para corroborar quienes pagaron o no por el sitio, y no cobrarles el doble, eso es una burla y robo”, agregó el comerciante.