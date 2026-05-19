¿Por qué renunció Sergio Mayer a su puesto como diputado federal? Estas son sus razones

El caso del político Sergio Mayer ha dado un giro importante en el ámbito político mexicano. Y es que, el pasado 15 de mayo, el diputado presentó su renuncia a la militancia de Morena, el actor presentó su documento de separación en donde explicó las razones detrás de este movimiento.

El documento de su separación oficial fue recibido formalmente por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el Instituto Nacional Electoral (INE). Dentro de este documento Mayer argumentó las razones para abandonar el partido.

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¿Por qué Sergio Mayer renunció a la militancia de Morena?

Mayer presentó un escrito formal donde se desvincula por completo del partido argumentando "diversos motivos de carácter personal". En la carta, especificó que la separación constituye una declaración de voluntad con efectos inmediatos, por lo que solicitó formalmente la cancelación de su registro y eliminación de sus datos de los padrones del partido.

“Vengo a presentar mi RENUNCIA DE CARÁCTER IRREVOCABLE, a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”, señala el documento presentado por Mayer.

Esto se puso bueno: renuncia Sergio Mayer a la militancia de Morena, con carácter irrevocable. pic.twitter.com/bbIyswChDS — Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) May 20, 2026

Sin embargo, detrás de este anuncio existen tensiones políticas muy claras que se venían arrastrando desde inicios del año legislativo debido a la combinación de su carrera artística con sus funciones públicas. Hechos que no fueron del agrado de todos los militantes de Morena.

Fricciones internas entre Mayer y Morena

La relación de Sergio Mayer con Morena se desgastó de manera crítica debido a una serie de eventos polémicos. En febrero, Mayer solicitó una licencia indefinida en la Cámara de Diputados para ausentarse de sus labores legislativas e ingresar a “La Casa de los Famosos”; acción que generó fuertes críticas en redes y entre sus compañeros de bancada.

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Tras esto, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena abrió un proceso en su contra y suspendió sus derechos partidistas. El órgano argumentó que abandonar el Congreso para un proyecto de entretenimiento generaba un impacto mediático sumamente negativo, dañando la imagen, credibilidad y cohesión del movimiento.

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