Sergio Mayer pierde batalla legal contra Gustavo Adolfo Infante.

El conflicto legal entre el actor y político Sergio Mayer y el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante ha llegado a su punto final este 13 de mayo de 2026. Tras tres años de litigio, los tribunales federales han dictado una sentencia definitiva que exonera completamente al comunicador.

La batalla que comenzó en 2023 llegó a su fin tras tres años de peleas en los tribunales, en ese año el ahora político interpuso una demanda civil contra el comunicador. Mayer solicitaba un pago de indemnización millonario, sin embargo, fue Gustavo quién salió victorioso en este conflicto legal.

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Gustavo Adolfo Infante vence a Sergio Mayer en batalla legal

El 13 de mayo de 2026, tres magistrados federales resolvieron de manera unánime negar el último amparo promovido por la defensa de Mayer. Con esta decisión, el caso se considera cosa juzgada, lo que significa que ya no existen más recursos legales o instancias a las que el exdiputado pueda recurrir. La justicia determinó que no hubo elementos suficientes para sustentar las acusaciones de Mayer.

Gustavo Adolfo Infante celebró la resolución calificándola como una victoria para la libertad de prensa en México. Por su parte, el equipo legal de Mayer no ha emitido nuevos comunicados tras este último fallo, el cual lo deja sin la compensación económica que buscaba y le obliga a cerrar uno de los frentes legales más mediáticos de su carrera.

¿Por qué comenzó la batalla legal entre Mayer y Adolfo Infante?

La batalla comenzó a mediados de 2023, cuando Mayer interpuso una demanda civil exigiendo una indemnización de 2.5 millones de dólares. El actor argumentaba que los comentarios y críticas de Infante en programas como De Primera Mano constituían un daño moral que había provocado la cancelación de un contrato millonario.

A lo largo del proceso, que pasó por primera y segunda instancia antes de llegar al ámbito federal, los jueces concluyeron lo siguiente. Una falta de causalidad, debido a que no se logró demostrar una relación directa entre las opiniones del periodista y la supuesta pérdida del contrato.

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Aunado a esto, los magistrados consideraron que las críticas de Infante se mantuvieron dentro del ejercicio periodístico, especialmente tratándose de una figura pública y política como Mayer.

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