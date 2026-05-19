SCJN anuncia fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, exministro presidente del Alto Tribunal

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación lamenta el sensible fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro de este Alto Tribunal. Descanse en paz", escribió el Alto Tribunal.

Schmill Ordóñez fue ministro presidente de la SCJN en el periodo de 1991 a 1994, uno de los más relevantes en la historia del tribunal, ya que fue cuando tuvo lugar la reforma judicial del expresidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León.

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En esta gran reforma, Zedillo propuso reducir el número de ministros en la SCJN de 26 a 11, algo que fue aprobado e implementado a solo unos días de que el priista tomara protesta como jefe del Ejecutivo Federal.

El exministro presidente fue un reconocido jurista y académico, que se desempeñó como docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Fue en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde Schmill realizó la Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho.