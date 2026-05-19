Anuncian fin de semana especial para los estudiantes de Campeche

Con el objetivo de brindar alegría reconocimiento para las y los estudiantes campechanos, las autoridades estatales informaron que este fin de semana estará lleno de sorpresas, que conforman desde un posible “puente” de descanso hasta una oportunidad de relajarse un día en la playa.

De manera aún no oficial, se mencionó la intensión de otorgar el viernes 22 de mayo como un día inhábil para la población escolar referente al Día del Estudiante, esperando la confirmación que podría llegar en el transcurso de la semana.

Noticia Destacada Mega operativo de la FGR y Marina en Ciudad del Carmen deja tres detenidos y una casa asegurada

Lo que sí es oficial es que, este viernes 22 y sábado 23, todos los estudiantes campechanos que deseen pasar un día agradable en Playa Bonita podrán hacerlo con solo llegar y presentar sus credenciales escolares, para disfrutar del acceso gratuito a partir de las 9:00 horas.

Finalmente, para los alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), a lo largo de esta semana podrán disfrutar de diferentes conciertos de varios géneros dentro del campus para todos los gustos, como parte de la semana del estudiante 2026.