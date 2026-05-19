Implacable el recale de sargazo en Playa del Carmen y deteriora la economía

Los recales de sargazo continúan afectando las costas de Playa del Carmen, el personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) se enfrenta ante un desafío agotador, es urgente la coordinación de los tres órdenes de gobierno para el combate de recolección y retiro de las algas de las costas para proteger y garantizar un destino limpio y seguro para el turismo nacional y extranjero, opinaron prestadores de servicios turísticos: José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe”, los buzos a Antonio López y Gabriel García.

El turismo estadounidense ha sido uno de los principales generadores de finanzas, sin embargo, este mercado ha bajado su presencia en este destino, los pocos visitantes que se encuentran de vacaciones ya no bajan a playas, se van a otros lugares para disfrutar de sus vacaciones, comentó Pablo Martínez Campos, agente de ventas en turismo.

Gómez Burgos, dijo “las autoridades deben darle prioridad en la atención al sargazo, no basta con el personal de la ZOFEMAT para recoger y retirar las algas de las costas, se requiere de más personal para atender el problema que está deteriorando la economía de todos, porque Playa del Carmen depende económicamente del turismo”.

Por su parte, Ignacio Balbuena Zempoalteca, secretario de Frente Sindical de Obreros y Campesinos (FESOC) en Playa del Carmen, opinó que, el personal de la ZOFEMAT que recoge y retira el sargazo es insuficiente, es una tarea implacable y desde ya se observa dentro del mar los manchones de sargazo que son arrastradas por las corrientes del mar.

Noticia Destacada Derrumbe en hotel Riu de Cancún moviliza a autoridades y genera pánico; se reportan al menos dos trabajadores heridos

“Cada año ha estado aumentando los volúmenes de algas marinas sobre las costas, y esto se viene presentando por el calentamiento global, por los vertimientos de contaminantes a los océanos, embarcaciones de gran calado, yates y cruceros que vierten desperdicios al fondo del mar, toda esa sociedad, aceites, grasa, plásticos afecta a la vida marina, y hoy estamos pagando muy cara las facturas”, relató el líder sindical.

Sin embargo, existen alternativas para reutilizar ese sargazo, hay empresas que han dado a conocer que se puede elaborar jabón, ladrillos o bloques para la construcción, para ello, las autoridades gubernamentales deben analizar proyecciones en coordinación con la Iniciativa Privada (IP).

“Estos recalones nos impacta, y no es bonito como playenses tener aguas sucias, o cargadas de sargazo, el turismo busca destinos turísticos limpios y seguros para tomarse sus vacaciones, no más de asomarse por la Quinta Avenida que se siente el hedor del sargazo putrefacto ahuyenta a los visitantes”, comentó Balbuena Zempoalteca.

“El turista no viene a ver sargazo, sin embargo, el visitante lo primero que ve y siente al llegar a Playa del Carmen es olor de sargazo putrefacto, y los más afectados son los hoteles cerca de los litorales afectados”, refirió Balbuena Zempoalteca.