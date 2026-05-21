“Nosotros no tenemos pactos criminales”, la Presidenta de México rechaza acusaciones y arremete contra oposición

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas lanzadas por dirigentes nacionales de la oposición y aseguró que su gobierno no mantiene acuerdos con grupos delictivos, al reiterar durante su conferencia matutina que la actual administración rompió con prácticas que, afirmó, se originaron en gobiernos anteriores.

La mandataria respondió a declaraciones del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quienes han cuestionado al Gobierno federal respecto a presuntos vínculos con estructuras criminales. Ante ello, Sheinbaum sostuvo que su administración no tiene acuerdos “ni por debajo ni por encima de la mesa” con integrantes de la delincuencia organizada o con grupos de interés vinculados a actos ilícitos.

Noticia Destacada La presidenta Claudia Sheinbaum aclara vigilancia de Rocha Moya en Sinaloa

Durante su intervención, la presidenta señaló que el llamado “pacto criminal” fue construido en administraciones pasadas y afirmó que desde 2018 se rompió con esas prácticas. Sus declaraciones hicieron referencia al periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, etapa que volvió a mencionar en el debate político derivado de los señalamientos de la oposición.

Sheinbaum también lanzó críticas contra diversos analistas y figuras mediáticas a quienes denominó “comentócratas”, al señalar que con el tiempo se irán exhibiendo sus posturas y antecedentes. La mandataria cuestionó que algunas voces críticas emitan señalamientos contra su gobierno mientras, aseguró, guardaron silencio frente a casos de corrupción o episodios polémicos de administraciones anteriores.

Las declaraciones ocurren en medio de un contexto de tensión política por investigaciones y acusaciones relacionadas con figuras públicas y presuntos vínculos con el crimen organizado, tema que ha generado un intercambio constante de posicionamientos entre el Gobierno federal y los partidos de oposición.