La presidenta Claudia Sheinbaum aclara vigilancia de Rocha Moya en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con vigilancia de seguridad como cualquier persona que solicita este tipo de apoyo, al tiempo que evitó confirmar si el senador Enrique Inzunza ha realizado una petición similar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las medidas de seguridad que rodean a Rocha Moya en medio de la polémica generada por las investigaciones y señalamientos en torno al entorno político sinaloense. En respuesta, Sheinbaum aclaró que el esquema no representa un trato especial. “Hay vigilancia como la hay para cualquier persona que la solicita”, expresó.

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Al ser consultada sobre si el senador Enrique Inzunza también solicitó protección, la presidenta respondió que no contaba con información al respecto y evitó profundizar sobre el tema.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente atención sobre la situación política en Sinaloa, luego de que diversas investigaciones y señalamientos alcanzaran a integrantes y exintegrantes del círculo cercano de Rocha Moya. En días recientes, Sheinbaum también ha sostenido que corresponde a las autoridades competentes determinar cualquier procedimiento o acción derivada de investigaciones en curso.

La presidenta ha insistido previamente en que las instituciones encargadas de la procuración de justicia y las áreas de inteligencia financiera deben actuar con autonomía y conforme a los elementos que integren cada expediente, mientras el caso continúa generando debate político y mediático.