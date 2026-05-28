Caos por lluvias en Yucatán: árboles colapsan y derriban postes en varios municipios

Las lluvias y fuertes rachas de viento registradas durante los últimos días en varios municipios de Yucatán dejaron afectaciones por la caída de árboles, postes y cableado eléctrico, principalmente en Kanasín, Umán y Tixkokob, donde autoridades municipales activaron brigadas de atención y prevención para atender los reportes ciudadanos.

En los municipios afectados se realizaron labores de limpieza, retiro de ramas y despeje de vialidades para evitar riesgos a peatones y automovilistas ante las condiciones meteorológicas provocadas por la turbonada y las constantes precipitaciones.

Kanasín: enorme árbol derriba postes y cableado

Un frondoso árbol colapsó en la calle 26 por 21 y 23 de Kanasín, causando daños en postes de energía eléctrica y telefonía, además de afectar el cableado de la zona.

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De acuerdo con vecinos, el árbol cayó en medio de las condiciones de lluvia y viento que se han presentado durante la semana, situación que ya ha ocasionado la caída de varios árboles en distintos puntos del municipio.

Un poste de Telmex cayó en Kanasín tras las fuertes lluvias / Cortesía

Tras desplomarse, el árbol derribó postes y cables, generando preocupación entre habitantes del sector debido al peligro que representaba para personas que transitaban por el área y para conductores.

Habitantes compartieron videos del incidente y de las afectaciones ocasionadas, mientras se notificó a las autoridades y servicios correspondientes para atender la emergencia y retirar los restos del árbol.

Vecinos de la zona solicitaron a las autoridades realizar revisiones preventivas a árboles de gran tamaño para evitar nuevos incidentes ante la continuidad de las lluvias y el mal tiempo.

Umán mantiene brigadas de atención y prevención

En Umán, autoridades municipales implementaron brigadas de respuesta rápida luego de la turbonada registrada en el municipio, la cual dejó árboles caídos, ramas y objetos obstruyendo diversas vialidades.

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Elementos de distintas áreas del Ayuntamiento realizaron recorridos para atender reportes ciudadanos y efectuar labores de limpieza y prevención en diferentes sectores, con el objetivo de restablecer la circulación de manera segura.

Entre los reportes atendidos en Umán se encuentran árboles caídos en la comisaría de Poxilá, así como en los fraccionamientos San Lorenzo, Paseos de Itzincab y Villas de Umán.

Árboles cayeron en diversos puntos de Umán / Especial

En estos puntos se realizaron trabajos de corte, retiro de ramas y liberación de calles que representaban riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones.

En el fraccionamiento San Lorenzo, personal de Seguridad Pública trabajó en coordinación con Bomberos y Protección Civil para retirar un árbol que obstruía parte de la vialidad, logrando restablecer el tránsito de manera segura.

De igual manera, en Paseos de Itzincab, vecinos se sumaron a las labores preventivas junto con las corporaciones municipales, fortaleciendo las acciones coordinadas para atender las afectaciones derivadas del mal tiempo.

Tixkokob activa respuesta tras la turbonada

En el municipio de Tixkokob también se activaron brigadas de respuesta rápida tras la turbonada registrada en la zona, con la participación de distintas áreas del Ayuntamiento para atender reportes ciudadanos y realizar labores de limpieza y prevención.

Brigadas intervinieron para retirar árboles caídos en Tixkokob / Especial

Durante los recorridos se efectuaron trabajos para retirar árboles, ramas, cables y diversos objetos caídos que representaban riesgo para peatones y automovilistas, además de liberar calles afectadas para restablecer la circulación segura.