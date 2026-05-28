Crisis económica obliga a jóvenes de Cozumel a dejar los estudios

La falta de solvencia económica empuja a los jóvenes de Cozumel a las filas laborales, provocando que la deserción en preparatoria alcance un 10.2% y en educación superior se dispare hasta el 13.5%, según datos del Sistema Estatal de Información sobre Juventud (Seijuve). Este éxodo de las aulas se agudiza en un contexto donde el costo de vida supera por mucho los ingresos familiares, obligando a los estudiantes a priorizar el ingreso inmediato para el sustento del hogar antes que su formación profesional.

A nivel estatal el panorama es igual de crítico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo registra una tasa de abandono escolar cercana al 11.5%.

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El destino supera el promedio nacional, lo que se refleja con fuerza en la dinámica particular de la isla, donde el fenómeno se ha acentuado en los últimos años.

Aunque el fenómeno no es nuevo, en los últimos años se ha acentuado en los niveles de educación media superior y superior, donde las tasas de deserción superan el promedio nacional.

La matrícula escolar en Cozumel ronda los 19 mil estudiantes en todos los niveles educativos. De ellos, aproximadamente 16 mil corresponden a educación básica, donde la deserción es mínima, con tasas de entre el 0.1 y el 0.2%. En contraste, alrededor de 3 mil alumnos cursan bachillerato o universidad, ámbitos donde el abandono escolar incrementa de forma significativa.

El orientador educativo Daniel Pech explicó que muchos jóvenes ven en el turismo una oportunidad inmediata de ingreso, especialmente en las temporadas altas, lo que los lleva a dejar la escuela. Señaló que el problema no radica únicamente en la falta de interés, sino en la presión financiera que enfrentan las familias.

Testimonios de estudiantes confirman esta realidad. Luis, de 19 años y quien actualmente labora como auxiliar en el sector turístico, comentó que dejó la preparatoria para trabajar en un hotel con el fin de ganar propinas y ayudar en su casa, aunque está consciente de que la decisión le puede afectar más adelante.

Aunque el empleo inmediato representa una solución a corto plazo, abandonar la formación académica limita las oportunidades de desarrollo profesional y el acceso a mejores ingresos en el futuro.

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Al respecto, la socióloga Ana Pech señaló que el problema es estructural, pues la economía local ofrece trabajo rápido, pero no necesariamente crecimiento a largo plazo, por lo que sin educación las posibilidades de ascenso son limitadas.

El dinamismo del turismo, principal motor económico de la isla, juega un papel dual al generar empleo, pero también incentivar la deserción al ofrecer ingresos inmediatos a jóvenes que buscan independencia económica o apoyar a sus familias. Por ello, destacó la necesidad de fortalecer programas de permanencia escolar y generar esquemas que permitan combinar estudio y trabajo de forma viable.

El abandono escolar refleja una realidad compleja en la isla, donde la urgencia económica pesa más que la proyección académica, marcando el futuro de una generación que enfrenta decisiones difíciles entre las aulas y el empleo.