Venta y consumo de alcohol en tianguis de Cancún continúa pese a prohibiciones

Dentro de los tianguis de la ciudad persisten la venta, el consumo y los excesos relacionados con bebidas alcohólicas, pese a que las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez afirman que han implementado medidas en materia de inspección y prohibición.

Promocionados y difundidos en redes sociales, dichos productos se han convertido en un fenómeno asociado a la llamada “cultura chilanga”, que llegó desde hace algunos años a Cancún. Algunos comerciantes de otros giros consideraron que esta situación representa un riesgo para la convivencia en los mercados semifijos, debido a la presencia de personas ebrias y comportamientos inadecuados.

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Las autoridades municipales han reiterado que la comercialización y consumo de alcohol en los tianguis está prohibida.

El producto es ofrecido en múltiples presentaciones, desde micheladas -cerveza preparada con jugo de tomate y otros ingredientes- hasta cocteles elaborados con ron, vodka o tequila.

Las combinaciones incluyen frutas, gominolas, chile en polvo y diversos aderezos, cuyo límite depende de la creatividad del consumidor, que puede recorrer los pasillos con su supuesta “agua fresca”. Incluso, como se ha denunciado en redes sociales, algunas personas participan en pequeños bailes improvisados cerca de los puestos, acompañados de música.

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Esta práctica ocurre en distintos tianguis de la ciudad y suele ser más frecuente durante los fines de semana. Uno de los puntos donde más se observa es el mercado ambulante de la Región 100, considerado el más grande de Cancún los domingos.

También se reporta la presencia de estos puestos en los fraccionamientos Prado Norte, Supermanzana 256; Villas Otoch, 227; así como en las 95 y 219, entre otros sitios.

Por lo general, estos negocios se distinguen por instalar barras visibles al público, donde los clientes eligen la cerveza de su preferencia, ingredientes y mezclas personalizadas.

El problema surge cuando las bebidas son ingeridas en la vía pública, afectando a quienes transitan por la zona y deben lidiar con personas intoxicadas o individuos que permanecen consumiendo en banquetas y esquinas hasta perder el control.

A esto se suma la basura que queda en las calles. Aunque los organizadores de los tianguis suelen ser estrictos con la limpieza de los espacios donde se colocan los puestos, con frecuencia permanecen residuos como latas, botellas y olores a cerveza derramada.

Hasta el cierre de esta edición no se han reportado casos documentados de personas orinando en la vía pública cerca de estos convivios, situación que implicaría faltas adicionales a los reglamentos municipales.

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A pesar de los operativos realizados por dependencias del Ayuntamiento, como la Dirección de Comercio en la Vía Pública, así como de las constantes quejas de vecinos, vendedores y visitantes, la presencia de estos establecimientos continúa.

Aunque las autoridades consideran que no representan un problema por sí mismos, insisten en que la actividad está prohibida y que el consumo excesivo de alcohol termina afectando espacios destinados a la convivencia familiar y al comercio.