Mañanera de hoy 29 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 29 de mayo.
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29/05/2026 a las 07:51
"Felicitarla presidenta, porque no solamente son dominadas sino usted hizo que todas las niñas y mujeres del país se enfocaran en este legado social".
29/05/2026 a las 07:50
Cada uno de estos videos cumplió con cada una de las características que se solicitaron.
29/05/2026 a las 07:50
Pacheco Marrufo señala que para la final del concurso, se eligieron mil videos.
29/05/2026 a las 07:49
Rommel Pacheco, director de Conade, señlala que la dinámica para regalar los boletos del mundial se hizo a nivel nacional.
29/05/2026 a las 07:47
Este viernes se entregan los boletos para partidos del mundial que se ofrecieron a través de un concurso a nivel nacional.
29/05/2026 a las 07:47
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 29 de mayo.
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