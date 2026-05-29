Recortes a pensiones de Pemex golpean economía de familias carmelitas

Pese a que los extrabajadores sindicalizados no han sido afectados por los recientes recortes a pensiones y jubilaciones, hay preocupación y solidaridad con el personal de confianza de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que sufrió reducciones de hasta el 50% en sus ingresos, recursos que muchos destinan a medicamentos, estudios clínicos y atención médica, representando un golpe para familias.

El presidente del Departamento de Jubilados de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Víctor Espadas López, se refirió al amparo promovido por la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) y consideró injusto que la medida se aplicara “parejo”, pues mucho personal de confianza dedicó más de 35 años de servicio en condiciones de riesgo dentro de la industria petrolera y ahora enfrenta dificultades económicas severas.

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Señaló que las autoridades debieron enfocarse únicamente en las “pensiones doradas” y no afectar a quienes dependían de esos recursos para sobrevivir. Reconoció que actualmente muchos jubilados destinan gran parte de sus ingresos a medicamentos y atención médica, lo que agrava la situación de familias enteras.

Incluso, mencionó que existen casos de jubilados que apoyan económicamente a padres enfermos o hijos, lo que intensifica el impacto. A nivel nacional se están dando movilizaciones, y aunque a los jubilados sindicalizados no les afectó directamente, mantienen empatía con la realidad de quienes dieron su vida a la industria petrolera.

Lamentó las carencias en el sistema de salud, como la falta de reactivos para análisis médicos, y añadió que el personal de confianza queda prácticamente indefenso al jubilarse, al no contar con respaldo sindical.

Finalmente, expresó su esperanza de que los trabajadores afectados logren avanzar por la vía legal para recuperar el monto total de sus pensiones, y pidió a las autoridades un análisis profundo del impacto social generado por estas disposiciones.