Leones de Yucatán dividen triunfos con Diablos Rojos y ahora van por el Águila de Veracruz

Los Leones de Yucatán dividieron resultados en la doble cartelera ante los Diablos Rojos del México, luego de ganar 6-5 el segundo juego de la serie y caer por el mismo marcador en el tercero, en una jornada intensa de la Liga Mexicana de Beisbol.

En el primer encuentro del día, correspondiente al segundo de la serie, la novena capitalina tomó ventaja desde la primera entrada con una rola de Julián Ornelas que permitió anotar a Moisés Gutiérrez desde la antesala.

Sin embargo, Yucatán reaccionó en la segunda tanda con sencillos productores de Marco Jaime y Simón Muzziotti para darle la vuelta a la pizarra.

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La ofensiva melenuda explotó nuevamente en el tercer inning gracias a un cuadrangular de Norberto Obeso con dos hombres en circulación, aumentando la ventaja local. Un episodio más tarde, Alonso Gaitán conectó imparable productor para enviar al plato a Muzziotti y colocar el 6-1 parcial.

Los Diablos intentaron regresar en la sexta alta con rally de cuatro carreras impulsadas por Francisco Mejía, Juan Carlos Gamboa y un doble productor de Franklin Barreto, pero los Leones resistieron y sellaron el triunfo 6-5.

Brandon Brennan se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas y un tercio, permitiendo tres carreras limpias y cuatro imparables, además de recetar cuatro ponches. Colten Brewer consiguió el salvamento, su cuarto de la temporada.

Por los Diablos, James Kaprielian cargó con la derrota luego de tolerar seis carreras y siete hits en poco más de tres innings de trabajo.

Addison Russell acercó a Leones, pero Diablos remontó en el tercero

Ya en el segundo duelo de la doble cartelera y tercero de la serie, los Diablos atacaron temprano con rally de tres carreras en la segunda entrada gracias a imparables productores de Juan Carlos Gamboa, Moisés Gutiérrez y Robinson Canó.

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Los Leones respondieron con fuerza en la quinta tanda al fabricar cinco anotaciones. Alonso Gaitán y Henry Ramos impulsaron carreras, mientras que Addison Russell conectó cuadrangular de tres carreras para darle ventaja de 5-3 a los yucatecos.

A pesar de ello, los visitantes remontaron entre la sexta y séptima entradas con producciones de Franklin Barreto y Jon Singleton, además de aprovechar un wild pitch para recuperar la ventaja definitiva de 6-5.

Ángel Perdomo cargó con el revés por Yucatán, mientras que Jimmy Yacabonis se apuntó la victoria y Tomohiro Anraku logró el salvamento.

Leones de Yucatán visitarán al Águila de Veracruz

Tras dividir resultados ante los Diablos Rojos, los Leones de Yucatán iniciarán este viernes una nueva serie como visitantes frente a El Águila de Veracruz en el Estadio Beto Ávila.

El primer juego está programado para las 7:00 de la noche, donde los melenudos buscarán mantener el ritmo ofensivo mostrado ante una de las novenas más poderosas de la temporada.