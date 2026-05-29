Amplían hasta el 14 de noviembre la credencialización del Servicio Universal de Salud en Yucatán

El proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud (SUS) continuará en Yucatán hasta el próximo 14 de noviembre, como parte de la estrategia federal para ampliar el acceso gratuito a los servicios médicos en las entidades donde el sistema de salud ya se encuentra federalizado.

Así lo informó el encargado de la Delegación de Programas para el Bienestar en Yucatán, Benito Antonio Mateos Rodríguez, quien señaló que la medida responde a instrucciones de la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya.

El funcionario explicó que el programa se desarrolla en las capitales de 24 estados y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno federal para fortalecer la cobertura médica universal.

“Este esfuerzo forma parte del compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios de salud para todas y todos los mexicanos”, expresó.

Noticia Destacada Economía de Yucatán avanza con más empleo formal y mejores ingresos laborales

Mateos Rodríguez indicó que, para facilitar el trámite y acercar la atención a la ciudadanía, en Yucatán se instalará un módulo en cada municipio, con horario de atención de 9:00 am a 5:00 pm.

Las personas interesadas podrán consultar la ubicación de las sedes a través del portal oficial del Gobierno federal, en el apartado “Ubica tu módulo”.

El nuevo modelo

De acuerdo con el decreto federal que crea el SUS, publicado el 17 de abril del 2026 en el Diario Oficial de la Federación, este nuevo modelo unificará la atención entre IMSS, el Issste e IMSS-Bienestar. Es decir, permitirá que cualquier persona pueda atenderse en distintas instituciones públicas, sin importar su derechohabiencia.

De acuerdo con información oficial, la credencial tendrá versión física y digital, con acceso a expediente clínico, recetas y citas médicas. Para el proceso credencialización de anunció una inversión de 3 mil 500 millones de pesos.

El modelo será implementado en fases entre 2027 y 2028. La primera etapa incluirá atención de urgencias, embarazos de alto riesgo, cáncer e infartos.

Requisitos para el registro

Para completar el registro, deberán presentar identificación oficial con fotografía, CURP certificada, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto.

Noticia Destacada Antiguo Hospital O'Horán de Mérida cerraría el 15 de junio tras concluir el traslado total

El encargado de la delegación también exhortó a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude relacionados con los programas sociales.

Recordó que los Programas para el Bienestar no solicitan pagos, depósitos, entrega de tarjetas bancarias ni datos confidenciales como NIP o número de tarjeta. Asimismo, aclaró que los registros no se realizan mediante WhatsApp ni en páginas ajenas a los canales institucionales.

“La información oficial únicamente se difunde a través de medios institucionales”, subrayó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno federal mantiene el objetivo de fortalecer el acceso a la salud pública y garantizar este derecho a la población mediante esquemas de atención universal.