Astronautas chinos regresan a la Tierra tras 210 días en órbita y logran récord espacial

La tripulación china de la misión Shenzhou-21 regresó este viernes a la Tierra después de permanecer 210 días en órbita, un periodo que marca un nuevo récord de estancia para un mismo equipo de astronautas chinos.

Los astronautas Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang aterrizaron en el campo de Dongfeng, en la región de Mongolia Interior, a bordo de la nave Shenzhou-22, luego de una misión de casi siete meses en la estación espacial china Tiangong.

De acuerdo con medios estatales chinos, la cápsula tocó tierra a las 20:12 horas locales. Tras la apertura de la escotilla, personal médico revisó a los tres tripulantes y confirmó que se encontraban en buen estado de salud.

¿Por qué los astronautas regresaron en la nave Shenzhou-22?

El regreso de la tripulación tuvo una particularidad: los astronautas de la Shenzhou-21 no utilizaron su cápsula original para volver a la Tierra.

Su nave fue cedida a la misión anterior, después de que la cápsula Shenzhou-20 quedara inhabilitada para un descenso seguro por la presencia de microfisuras en una de sus ventanas, posiblemente provocadas por el impacto de basura espacial.

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Ante esa situación, China lanzó de emergencia la Shenzhou-22 el 25 de noviembre, con el objetivo de asegurar un vehículo de retorno para la tripulación que permanecía en la estación Tiangong.

Misión china rompe récord con 210 días en órbita

La Shenzhou-21 fue lanzada el 31 de octubre de 2025 y sus tripulantes pasaron casi siete meses en el espacio. Durante ese periodo realizaron tres salidas extravehiculares y desarrollaron diversos experimentos científicos.

Los trabajos incluyeron investigaciones en ciencias de la vida en el espacio, estudios sobre el cuerpo humano y pruebas de física en condiciones de microgravedad.

La misión también permitió avanzar en la operación de la estación Tiangong, una plataforma clave para los planes espaciales de China.

China’s Shenzhou 21 crew returned safely to Earth after nearly seven months in space, marking another milestone in Beijing’s ambitious space programme as the country pushes toward its goal of landing astronauts on the Moon by 2030#China #space #Earth #milestone pic.twitter.com/lBdfXwTuL8 — WION (@WIONews) May 29, 2026

Shenzhou-23 llegó como relevo a la estación Tiangong

La tripulación de relevo llegó a la estación espacial china el 25 de mayo a bordo de la Shenzhou-23, que permaneció acoplada a Tiangong como vehículo de emergencia.

Los astronautas de la Shenzhou-21 convivieron algunos días con sus sucesores para completar verificaciones de seguridad y asegurar una transición ordenada en la plataforma orbital.

Antes del retorno, la nave completó de manera normal las maniobras previas, incluida la separación del módulo central de la estación y posteriormente la separación de la cápsula de reentrada.

Zhang Lu, commander of the three-member Shenzhou-21 crew, was the first to have left the Shenzhou-22 spaceship's return capsule after it touched down on Earth on Friday. pic.twitter.com/k3aR48heJH — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) May 29, 2026

China fortalece su programa espacial rumbo a la Luna

El regreso exitoso de la Shenzhou-21 representa un nuevo avance para el programa espacial chino, que en los últimos años ha acelerado proyectos estratégicos como la construcción de la estación Tiangong, el programa lunar Chang’e y los preparativos para un futuro alunizaje tripulado antes de 2030.

La estación Tiangong, cuyo nombre significa “Palacio Celestial”, está diseñada para operar al menos diez años y podría convertirse en la única estación espacial habitada en funcionamiento cuando concluya la vida útil de la Estación Espacial Internacional.

Con esta misión, China refuerza su capacidad para sostener operaciones humanas prolongadas en órbita y avanzar en experimentos científicos esenciales para sus futuras expediciones lunares.

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