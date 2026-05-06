Mañanera de hoy 6 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este míercoles 6 de mayo.
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06/05/2026 a las 08:44
Sheinbaum Pardo señala que "muchas de esas deudas ya se pagaron, igual que las deudas impagables del Infonavit y del FOVISSSTE".
06/05/2026 a las 08:44
Lo anterior porque muchas personas con adeudo a esta financiera, señalan que hay empresas que están cobrando los créditos.
06/05/2026 a las 08:43
La subsecretaria de la SHCP y la directora del INDEP, explicarán sobre deuda de muchas mexicanas y mexicanos de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal.
06/05/2026 a las 08:42
Al ser 'Miércoles de Vivienda', se realizará un enlace a Nuevo León para entrega de viviendas en Ciénega de Flores.
06/05/2026 a las 08:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este míercoles 6 de mayo.
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