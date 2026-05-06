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Mañanera de hoy 6 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este míercoles 6 de mayo desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

6 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este míercoles 6 de mayo.

Actualizar narración

06/05/2026 a las 08:44

Sheinbaum Pardo señala que "muchas de esas deudas ya se pagaron, igual que las deudas impagables del Infonavit y del FOVISSSTE".

06/05/2026 a las 08:44

Lo anterior porque muchas personas con adeudo a esta financiera, señalan que hay empresas que están cobrando los créditos.

06/05/2026 a las 08:43

La subsecretaria de la SHCP y la directora del INDEP, explicarán sobre deuda de muchas mexicanas y mexicanos de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal.

06/05/2026 a las 08:42

Al ser 'Miércoles de Vivienda', se realizará un enlace a Nuevo León para entrega de viviendas en Ciénega de Flores.

06/05/2026 a las 08:42

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este míercoles 6 de mayo.

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