Mañanera de hoy 22 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 22 de junio.
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22/06/2026 a las 07:59
Por otra parte, el precio más bajo de la canasta básica se ubicó en la tienda a Chedraui Upaep en Puebla en $764.40 pesos.
22/06/2026 a las 07:58
Escalante Ruiz destaca que actualmente el precio promedio del litro de diesel se ubica en $27.14 pesos.
22/06/2026 a las 07:57
Para el 19 de junio, el 77.3% de las gasolinerías, se han adherido a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina.
22/06/2026 a las 07:55
Finabien lleva 10 meses siendo la mejor alternativa en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia en el caso de las remesas.
22/06/2026 a las 07:55
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección "Quién es quién en los precios".
22/06/2026 a las 07:41
Hoy en Palacio nacional se encuentra el pato "Merlín", quien ha sido un fenómeno durante este Mundial de Futbol 2026.
22/06/2026 a las 07:40
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 22 de junio.
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