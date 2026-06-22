Becas Rita Cetina: anuncian pagos para más de 12 millones de estudiantes y nueva entrega de tarjetas

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, presentó el avance de los programas de apoyo educativo durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el informe, el sistema nacional de becas atiende actualmente a 12 millones 876 mil 579 estudiantes en todo el país, con una dispersión total de 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos durante el bimestre correspondiente.

El funcionario explicó que ya concluyó la dispersión para educación básica y que actualmente continúan los pagos para estudiantes de educación media superior y superior, de acuerdo con el calendario por letra del primer apellido.

¿Cuántos estudiantes reciben la Beca Rita Cetina?

León Trujillo detalló que la Beca Rita Cetina alcanzó una cobertura de 8 millones 216 mil 801 estudiantes de educación básica durante el último bimestre del ciclo escolar.

De ese total, 176 mil 362 corresponden a preescolar, 2 millones 793 mil 193 a primaria y 5 millones 247 mil 246 a secundaria. La inversión destinada a este nivel fue de 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos.

En educación media superior, el apoyo llega a 4 millones 180 mil 747 estudiantes, con una inversión de 7 mil 943 millones 419 mil 300 pesos.

¿Cuándo depositan las becas esta semana?

El coordinador informó que este lunes reciben el pago los estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra M. El martes 23 corresponde a las letras N, Ñ, O, P y Q; el miércoles 24 a la R; el jueves 25 a la S, y el viernes 26 concluirá el proceso con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Para educación superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a 479 mil 031 becarios, mientras que Gertrudis Bocanegra atiende a 55 mil 924 estudiantes.

#MañaneraDelPueblo | Cobertura de las Becas para el Bienestar: Avance de los programas Rita Cetina y Benito Juárez correspondiente al Bimestre 2 de 2026.



Cifras de beneficiarios e inversión social por programa:



➡️ Beca Universal Rita Cetina (Educación Básica):

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Entregan tarjetas para útiles y uniformes en primaria

León Trujillo también informó avances en la entrega de tarjetas para la Beca Rita Cetina de útiles y uniformes, dirigida a estudiantes de primarias públicas.

El programa incorporará a 9 millones de nuevos estudiantes, aunque se entregarán 5 millones de tarjetas debido a que muchos hogares ya cuentan con una por tener beneficiarios en secundaria.

Hasta ahora se han entregado 2.1 millones de plásticos, lo que representa un avance del 42 por ciento. La meta es concluir antes del 31 de julio para realizar los depósitos en agosto.

Cada estudiante de primaria pública recibirá 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes. El apoyo será por niña o niño inscrito, no por familia.

El funcionario pidió a madres, padres y tutores estar atentos a las convocatorias colocadas afuera de las escuelas, donde se indicará la fecha y hora de las asambleas para la entrega de tarjetas.

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