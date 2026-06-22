En Yucatán, seis de cada diez hijos de madres mayahablantes ya no utilizan la lengua en su vida

La lengua maya yucateca enfrenta un riesgo significativo de desplazamiento debido a la pérdida de su transmisión entre generaciones, pese a mantenerse como una de las lenguas con mayor número de hablantes en México, estimada en alrededor de 800 mil personas.

Así lo advirtió la subsecretaria de Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Violeta Vázquez-Rojas, quien señaló que el principal indicador de la vitalidad de una lengua no es sólo el número de hablantes, sino su continuidad en el entorno familiar.

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Durante su visita a Mérida, explicó que diversos estudios han demostrado que la transmisión intergeneracional -si los hijos la aprenden y utilizan- es el factor decisivo para determinar su permanencia o desaparición.

En ese sentido, investigaciones de especialistas de El Colegio de México han identificado al maya yucateco como uno de los casos más representativos de desplazamiento lingüístico en el país, al registrar una pérdida cercana al 60 por ciento. Esto significa que aproximadamente seis de cada diez hijos de madres hablantes ya no utilizan la lengua en su vida.

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“Ese proceso que llamamos transmisión intergeneracional es el que puede garantizar la supervivencia o la pérdida de las lenguas. En la medida en que las lenguas no se transmiten a las nuevas generaciones y no se hablan por los niños como lenguas maternas, es que puedes decir que las lenguas están en mayor riesgo de perderse definitivamente”, explicó.

La funcionaria advirtió que el maya yucateco enfrenta un escenario complejo, ya que la disminución dentro de los hogares podría derivar en una pérdida más acelerada en el mediano plazo. Sin embargo, reconoció las estrategias implementadas por instituciones estatales y la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), al vincular la preservación lingüística con el acceso a derechos de los pueblos originarios.